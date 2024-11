Crueldad animal, Apolo murió apuñalado en manos de un vecino

Un terrible hecho de crueldad animal se dio este fin de semana en B° Sanidad II. Un vecino, que aparentemente se encontraba en medio de una gresca, enterró un puñal a un perrito que salía en esos momentos con su dueña.

Sol, la dueña de Apolo entre lágrimas contó qué sucedió. "El domingo a la mañana estos maleantes se pusieron a pelear, entre hermanos, yo siento que se están peleando, agrediéndose. Salgo a comprar 8.20 para tomar el té con mi bebé, cuando vuelvo veo que mi perro sale corriendo y se ocultó entre unas chapas".

Al parecer, según cree la mujer, su perro se desorientó con la escena de violencia y creyó la estaban atacando a ella, momento en que el sujeto le enterró un puñal.

"El se me escapó y como había mucho disturbio con otros perros entonces, como el agresor ya venía gritando, haciendo problema porque venía diciendo que iba a matar, buscaba a su hermano, al hermano era al que le quería hacer daño" aseguró la joven a través de Pue!

Contó que en el momento del ataque pidió por su perro al sujeto "Yo le pedí por favor que no le hiciera daño, mi perro entró y como estaba en un lugar donde hay chapas, no lo había visto y cuando sacó las chapas mi perro ya se había muerto. Ellos son indefensos ¿quién los va a defender? Yo quiero Justicia porque mi perro no se murió de viejo ni una enfermedad, lo mataron. Me duele porque era mi guardían, lo crié desde chiquito".