Manteros y comerciantes en disputa: "Recibimos amenazas de muerte"

En un recorrido que realizó InformateSalta por las peatonales salteñas conversó con algunos comerciantes quienes confirmaron que ya no hay "manteros" afuera de sus negocios.

"No se ubican los manteros en la peatonal cuando trabajamos, pero a la hora de la siesta suelen ponerse hasta que vuelven a abrir los comercios", comentó uno de los comerciantes.

Sin embargo, no todo es bueno, una dueña de un local comercial criticó que "tuvimos problemas de amenazas de muerte nosotros los comerciantes y nos ensucian las vidrieras, nos orinan".

"Tenemos que trabajar todos con la misma regla tienen que alquilar con contrato, garantía como lo hacemos nosotros", cerró.

Por último, comentaron: "No me afecta el comercio ilegal porque hace más de 6/7 meses que no están. Los teníamos siempre encima y era imposible para nosotros, ahora no".