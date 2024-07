H.I.R.Pa.Ce invita a los más pequeños a sumarse a la Maratón Kids, conocé como ayudar

A poco más de un mes de llevarse adelante la edición número 34 de la Maratón de H.I.R.Pa.Ce y la 2° de "Corro por Vos", la Institución invita a sumar a esta noble causa a los más pequeños en lo que será la 1° edición de Maratón Kids, en esta se inscribirán niños de 7 a 12 años.

Cabe recordar que H.I.R.Pa.Ce es una institución de Rehabilitación del Paralítco Cerebral que con el apoyo de públicos y privados se mantuvo estos 59 años en pie brindando un servicio y esta maratón es el evento más importante para ellos no tanto por el apoyo económico sino también por sentir que la gente los acompaña en esta lucha diaria.

Para este 2024, Natalia vaticinó la participación de más de 400 corredores e invitó a que las familias sumen a esta Movida de correr por alguien a los niños en lo que es la Maratón Kids, que será la primera vez que se realice. "Es para chicos de entre 7 y 12 años, es correr por alguien que no lo puede hacer, en este caso serán sus propios pares".

Recordó que el que participa o no, puede ayudar comprando la pechera a $2000 que se venderán en distintos puntos de la ciudad.

Pueden inscribirse haciendo click en este link

Pañales, una necesidad de la Institución

Natalia pidió a la comunidad la donación de pañales que tiene que ver con el apoyo a los papás de los chicos, que no están recibiendo los pañales de la obra social como así también el transporte, que llevó a disminuir la concurrencia de chicos a la institución.

"Cada papá manda un pañal para que se lo cambie al niño durante la jornada, a veces no usan un solo pañal sino varios más, nosotros tenemos para proporcionarles cuando se les acaba o no están recibiendo de la obra social, lo estamos ayudando desde H.I.R.Pa.Ce pero se nos hace caro y difícil tener un gran cantidad de pañales para cubrir las necesidades".

Además solicitó la donación de alimentos no perecederos para alimentar en el comedor de la Institución, donde comen los chicos.

A esta problemática, se le suma a los papás el servicio de transporte que brindan las Obras sociales y que redujo la concurrencia. "La mayor dificultad y por la cual no están viniendo la mayoría de los chicos de H.I.R.Pa.Ce es el transporte, tienen prestaciones autorizadas pero prestaciones nuevas no se están autorizando, pero el problema del transporte lleva problemas hace 3 años, H.I.R.Pa.Ce tiene 3 transporte que tratan de hacer lo que se puede, de ir lugares a dónde no llegan otros transporte. Un día que no vienen es un día que pierden muchísimo" cerró por Multivisión.