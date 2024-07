Mamá necesita tomar a diario una pastilla valuada en $82 mil para vivir

Andrea Navarro, tiene 40 años y 4 hijos. En 2021 se colocó la 2° dosis de AstraZeneca, al parecer tenía problemas cardíacos, esto agravó la situación y hoy padece "Insuficiencia Cardíaca grave" y una angina pulmonar que afectan muchísimo su salud.

Sola con sus pequeños hijos, pide ayuda para poder tomar a diario la pastilla que la mantiene en pie, ya que su situación económica y social no es buena, esta pastilla se llama Rivaroxaban "Yo si no la tomo es como un día perdido, desde el 2021 estoy así, cada día mi diagnostico empeora".

Recordó que estando en Mosconi regresó a Embarcación pero ya estaba enferma sin saber bien cual era aún su diagnóstico. Explicó que se había vacunado con la primera dosis de COVID en Embarcación y la segunda dosis en Mosconi, que fue la que más le afectó el corazón. "Mi diagnóstico ya era insuficiencia cardíaca pero se agravó".

Entre lágrimas la mujer, que tiene contención psicológica dijo "Para mí es difícil que me digan que día a día me estoy terminando porque tengo mis hijos, tengo una de 7 y dos más que son más chiquitos, tengo que tener fuerza para ellos, no puedo trabajar y ellos me tienen a mí no más, su papá no esta. El único ingreso que tengo es el salario de mis hijos me entiende" dijo por Multivisión.

Para quienes quieran ayudar a esta joven mamá pueden contactarse con el periodista Ariel Costilla al 3878353612.