Se inmunizó contra el Covid y terminó en silla de ruedas: "Yo llevaba una vida normal hasta que me puse esa vacuna"

Carlos Quiroz, un joven de 34 años, vivía una vida plena y activa en Mercedes, Corrientes, hasta el momento en que decidió inmunizarse contra el Covid-19 con la vacuna AstraZeneca.

Lo que comenzó como un acto de responsabilidad y prevención, se convirtió en una pesadilla inesperada que cambió su vida. Poco después de recibir la segunda dosis, Carlos comenzó a experimentar una serie de síntomas que lo llevaron a quedar en silla de ruedas.

"Yo llevaba una vida normal hasta que me puse esa vacuna, era un hombre que no me quedaba, trabajaba siempre como carpintero y repartidor de repuestos, y de un día para el otro me quedé así. Hace dos años ya que estoy en silla de ruedas", relató Carlos, en diálogo con DataChaco.

En 2021, durante la pandemia por Covid-19, Carlos decidió aplicarse la vacuna para poder realizar su trabajo de repartidor, que implicaba su ingreso a otras localidades y provincias. En ese momento, las dosis disponibles eran de la vacuna AstraZeneca, y se aplicó la primera el 13 de julio, sin registrar efectos secundarios.

El problema llegó con la segunda dosis, el 16 de septiembre. "A la semana empecé a sentir un hormigueo y la pierna derecha no podía moverla. Pasaron 20 días y luego perdí la movilidad de la otra pierna", relata Carlos.

"Los médicos me decían primero que era una hernia de disco y me mandaron a hacer masajes, pero cada vez me sentía peor. Me derivaron a Corrientes capital, ahí me hicieron más estudios, me vieron tres o cuatro doctores y decían que mi caso era complicado. Luego me mandaron a hacer resonancias y ahí saltó que tengo mielitis transversa. Esa enfermedad la ocasiona la vacuna, según me explicaron", amplió el joven.

En concreto, el diagnóstico que recibió Carlos fue "mielitis transversa a la semana de colocación de vacuna contra el Covid-19".

Antes de la vacuna, "su estado de salud era estable, no tenía ninguna afección que se pueda suponer como una patología previa", explicó el abogado de Carlos, Marcos Oviedo Chávez.

La mielitis es una reacción del sistema inmune en el sistema neurológico, "y después de un año de estudios médicos se constató que podría ser por la vacuna. Si bien no se puede establecer una relación de causalidad directa, ya que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) la que debe expedirse sobre esto, existen altas posibilidades de que así sea", detalló el abogado.

"Hoy tengo 34 años y tuve que abandonar mi casa. Me robaron todo cuando estuve internado, y ahora estoy viviendo con mis viejos que me ayudan en esta situación. En ese momento estaba en pareja y mi mujer se aburrió de mi situación y tomó la decisión de separarse. Mi vida cambió completamente", relata Carlos.

Cómo ayudar

Debido a su estado de salud, Carlos no puede ejercer más como carpintero ni repartidor y solicitó la ayuda de la comunidad para poder afrontar sus gastos de pañales y medicamentos que debe utilizar de manera cotidiana.

Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo enviando su aporte al alias eusebia.740 a nombre de Eusebia Beatriz Aguirre.

La demanda

El reclamo judicial se inició siguiendo los pasos del procedimiento administrativo indicados en la Ley 27.573 de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, sancionada en 2020.

La norma establece que el reclamo debe realizarse ante la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que es el organismo encargado de establecer si el daño se produjo por efecto de la vacuna o no.



"Fuimos pasando las distintas etapas, cumplimos con toda la documentación médica, pero la CoNaSeVa no expedía el informe. Por eso nos vimos obligados a demandar al Ministerio de Salud de la Nación por retardo injustificado en la actuación administrativa".

En ese sentido, el abogado explicó que "la cuestión de fondo es la demanda que se va a hacer una vez que se expida la comisión. Reclamamos la indemnización por el daño físico a la salud y estamos evaluando la solicitud de un tratamiento específico. De todo esto debe hacerse cargo el Estado nacional".