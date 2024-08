El 60% de remises del interior no se registró y podrían ser inhabilitados

Desde la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) se inició el proceso de empadronamiento de remises del interior, el cual solo fue efectuado por menos de la mitad de los licenciatarios.

Esto quiere decir que el 60% de los remises del interior quedarían inhabilitados por no presentar la documentación correspondiente, si bien entienden desde la AMT que es la primera vez que se hace el registro, es necesario un mayor acatamiento.

La importancia radica en que el organismo debe contar con los datos de todos los taxis, remises y choferes, lo cual implica: título del vehículo, seguro, revisión técnica obligatoria, registro de choferes y carnet habilitante como la verificación vehicular.

“Al ser la primera vez también es entendible, por ahí la gente no sabe, no conoce o no entiende y es cuestión de hacer un poco de gimnasia sobre esto” dijo Marcelo Ferraris titular de la AMT a Hora de Voces, por lo que se podría tomar la determinación en los próximos días de prorrogar el registro entre 7 a 10 días más.

Una vez que se cumpla la prórroga se llevará adelante la inhabilitación de los vehículos que no hayan presentado la documentación correspondiente.