Cavani se emocionó por los relatos de un periodista salteño

Mario Celedon vuelve a ser noticia. El periodista y relator del equipo de Cadena 3 Argentina emocionó al uruguayo Edinson Cavani.

El miércoles Boca goleó a Banfield 3 a 0 en una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encargado de abrir el marcador ante el Taladro fue Edinson Cavani.

El uruguayo contó por redes sociales las sensaciones que le generaron los relatos del salteño. El gol que marcó el miércoles se convirtió en un reel que el mismo Cavani compartió en sus historias.

“Nunca me voy y tampoco quiero olvidarme de este momento en el que, con 16 años, mi padre agarró un casete y lo puso en la radio para hacerme escuchar un relato, en el que se escuchaba su nombre mientras hacía un gol con la selección de Salto, mi ciudad natal…”, escribió Edinson.

"Gracias @mario.celedon7 por ese relato, me llevas instantáneamente a ese momento en el que deseaba con el alma poder ser un día yo el protagonista de ese gol”

Y agregó: "Gracias @mario.celedon7 por ese relato, me llevas instantáneamente a ese momento en el que deseaba con el alma poder ser un día yo el protagonista de ese gol", agregó el ex Manchester United y Paris Saint-Germain.

Celedon quien ya fue noticia por los relatos de Merentil, esta vez conquistó a otro uruguayo. El salteño agradeció las palabras de Cavani en su cuenta de X:

“Momentos que me sobrepasan. Más que agradecido por tomarse el tiempo de verlo, compartirlo y sobre todo escribir esas palabras de corazón. Su recuerdo me lleva al mío de soñar con ser relator cuando escuchaba radio con mi papá. EMOCIONADO A MÁS NO PODER. GRACIAS!!!“, escribió.