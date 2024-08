Inquietud en una escuela céntrica por supuesto traslado de alumnos acusados de abuso

Luego de lo ocurrido días atrás en la escuela Arturo Oñativia, donde alumnos fueron señalados por un aparente caso de abuso contra otro estudiante en un patio de la institución y que derivó en la reacción de los padres, ahora se suscitó otro caso similar donde los tutores procedieron a una preocupación parecida.

Es que, según la información que dio Multivisión Federal, cuatro estudiantes de una escuela de barrio Solidaridad, la cual no pudieron confirmar el nombre, habían sido trasladados aparentemente hacia la escuela Domingo Sarmiento, ubicada en pleno centro capitalino, por otro supuesto caso de abuso.

El medio citado dijo que esta información circuló a través de un chat de la aplicación de mensajería WhatsApp, con una conversación entre una maestra y un padre, indicando el supuesto traslado de cuatro alumnos de 6° grado, dos al turno mañana y dos a la tarde.

Con este rumor circulando, fueron varios los padres que se hicieron presentes en la mañana de este martes en el establecimiento céntrico, buscando hablar con las autoridades y que les den información certera de lo que estaba pasando. “Venimos a hablar con las autoridades, para saber si es así, nosotros sabemos información del grupo de padres, anoche nos enteremos, todos tenemos la misma inquietud”, dijo un padre al móvil del medio televisivo.

Ante la presencia de los tutores, la vicedirectora del turno mañana, Ada Gareca, habló con el mismo indicando que en, en su caso, no tienen ingresos ni incorporaciones, sin poder dar datos respecto de la tarde. “Lo único que puedo decir es que no tenemos ingresos en el turno mañana, no sabría decir del turno tarde, demás respuestas las darán las autoridades del Ministerio (de Educación), si supiera algo más lo diría pero más novedades no tengo”, sentenció la mujer.