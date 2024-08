Alberto Fernández tras ser denunciado por Fabiola declaró: "La verdad de los hechos es otra"

Luego de conocerse la denuncia contra Alberto Fernández por parte de la ex primera dama, Fabiola Yañez, el ex mandatario nacional emitió un comunicado en su cuenta de Twitter. En el documento, Fernández sostiene que conoció la denuncia debido a los medios de comunicación y afirmó: "Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

Debemos recordar que la ex primera dama Fabiola Yañez denunció hoy al expresidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La presentación fue por Zoom ante Julián Ercolini, el juez federal del caso de los seguros.

Ante la denuncia de Yañez, Ercolini ordenó de inmediato medidas de “restricción” y “protección” en favor de ella para que los presuntos hechos a los que aludió no se reiteren. Las medidas que se tomaron, de carácter urgente, incluyen la orden al ex presidente de que no se acerque a ella. Además, Ercolini le prohibió a Alberto Fernández salir del país.