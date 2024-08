La periodista Silvia Mercado aseguró que Alberto no es padre biológico del hijo de Fabiola

Silvia Mercado aseguró que Alberto Fernández no es el padre biológico del hijo de Fabiola Yañez, Francisco, y reveló que "llegaron a un acuerdo para que lo reconociera como propio".

En medio del revuelo por el supuesto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yañez, la periodista dio una entrevista radial para RealPolitik y al hablar sobre su libro "El presidente que no quiso ser", lanzó un bombazo sobre el ex mandatario.

"A ella las cosas no le fueron mal. Ella viene de una familia extremadamente humilde del norte de la Argentina y ahora es la mujer o ex mujer de un ex presidente", expresó sobre la ex primera dama.

"Con un hijo que le va a dar la manutención de por vida", intervino la entrevistadora. "Con un hijo que lleva el apellido del padre aunque no lo sea. Esa parte la sacamos del libro", expuso Silvia Mercado.

"Teníamos los chats donde se decía quién era el padre biológico de la criatura, que sería un amigo de Fabiola y lo eligió por la genética", sumó la comunicadora.

¿Cuántos hijos tiene Alberto Fernández?

Alberto Fernández estuvo en pareja durante 20 años con Marcela Luchetti, de quien se separó en 2005, y fruto de su amor nació Dyhzy, quien al día de hoy tiene 29 años, es DJ y dragqueen.

Luego, en la madrugada del lunes 11 de abril de 2022, el expresidente de la Nación y la ex primera dama le dieron la bienvenida a Francisco, su primer hijo juntos. El niño nació en el Sanatorio Otamendi y la Unidad Médica Presidencial (UMP) informó mediante un comunicado que fue por cesárea. "La señora Fabiola Yánez ingresó pasada la medianoche al Sanatorio Otamendi con contracciones de trabajo de parto sin progresión del mismo, por lo cual se efectuó una operación cesárea", indicaron.

"La evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud", contaron. Más tarde, Alberto recurrió a su cuenta de Instagram y compartió una fotografía de los pies de su hijo: "Nació Francisco. Con tu madre, @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. ¡Bienvenido a la vida!".

Fabiola, por su parte, expresó por aquel entonces: "Francisco: aquel que ama la libertad. Hoy, 11 de abril, a las 01:21 hs nació nuestro hijo, a quien tanto esperamos y amamos desde el primer día. Nos sentimos felices y afortunados de recibirlo rodeados de afecto en nuestra Argentina". Luego, agregó: "Agradecemos todos los buenos deseos que nos transmitieron en estos meses, nos acompañaron mucho. La realidad supera cualquiera de ellos, vivimos un sueño que anhelamos hace tiempo y hoy abrazamos con amor". /Exitoina