Aumentaron los cigarrillos: nuevos precios desde este martes 6 de agosto

A partir de este martes 6 de agosto de 2024, British American Tobacco Argentina (BATA) hizo efectivo su quinto aumento de precios de cigarrillos en lo que va del año. De esta manera publicó la sexta lista, ya que en julio algunos productos tuvieron una reducción de sus valores, mientras que otros se mantuvieron sin cambios.

El aumento promedio de los cigarrillos de BATA es del 9% en los productos de Lucky Strike y del 16% en los de Camel. A su vez, se registra una baja en varios productos de la línea Lucky Strike Origen, lo que deja el atado de 10 unidades a poco más de $800. El resto de los productos no presentan cambios en sus precios.

Precio de los cigarrillos Lucky Strike desde el martes 6 de agosto

Luego de los cambios en los valores, esta es la lista de precios de los cigarrillos de la línea Lucky Strike:

Lucky Strike Blanco Box 20 $2.730

Lucky Strike Blanco KS 20 $2.400

Lucky Strike Blanco Box 12 $1.620

Lucky Strike Convertible Box 20 $2.790

Lucky Strike Convertible KS 20 $2.400

Lucky Strike Convertible Box 12 $1.670

Lucky Strike XL Convertible Box 20 $2.790

Lucky Strike XL Double Plus Box 20 $3.050

Lucky Strike XL Purple Mix Plus Box 20 $3.050

Lucky Strike XL Red Mix Box 20 $3.050

Lucky Strike Red Mix 12 $1.850

Lucky Strike Double Plus Box 12 $1.850

Lucky Strike Paris Box 20 $4.080

Lucky Strike Silver KS 20 $2.400

Precio de los cigarrillos Lucky Strike (línea económica) desde el martes 6 de agosto

La línea más económica, Lucky Strike Origen, ha reducido sus precios en promedio un 18%.

Lucky Strike Origen Red Box 20 $1.650

Lucky Strike Origen Red KS 20 $1.350

Lucky Strike Origen Red Box 10 $860

Lucky Strike Origen Convertible Box 20 $1.350

Lucky Strike Origen Convertible KS 20 $1.650

Lucky Strike Origen Convertible Box 10 $980

Precio de los cigarrillos Camel desde el martes 6 de agosto

En cuanto a Camel, el aumento promedio es del 16%.

Camel Clásico | Blue Box 20 $3.620

Camel Clásico KS 20 $3.190

Camel Clásico Box 12 $2.170

Camel Circle Box 20 $3.050

Los cigarrillos Rothmans mantiene todos su precios desde junio

Rothmans Rojo KS 20 $1.650

Rothmans Rojo Box 12 $1.060

Rothmans Convertible KS 20 $1.650

Rothmans Convertible Box 12 $1.280

Rothmans XL 43/70 100´s 20 $2.400

Winston Box 20 $2.730

Todos estos precios están vigentes en toda la República Argentina.