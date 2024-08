Javier Milei visitó Vaca Muerta, se reunió con empresarios del sector petrolero y viajó a Chile

El presidente Javier Milei visitó el complejo de Vaca Muerta en la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén donde hizo una recorrida por las instalaciones de la petrolera YPF en la que se sacó fotos con los operarios y supervisores de diferentes sectores, además de mostrarle el funcionamiento de diversas operaciones de la planta. Luego hizo una reunión en la sede de la empresa en Loma Campana con un conjunto de empresarios hidrocarburíferos. Cerca de las 14 partió a Chile donde expondrá en un evento organizado por Gas Andes.

En el yacimiento neuquino recibió un informe del CEO de YPF, Horacio Marín, sobre los avances que se hicieron para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que finalizará en las costas de Río Negro. En una primera etapa que abarcará 130 kilómetros ese caño irá desde Añelo, en Neuquén, hasta la localidad de Allen, en Río Negro. También lo interiorizarán sobre el proyecto de instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, una obra que recientemente le fuera otorgada al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.

Los empresarios le mostraron la potencialidad del sector y las obras necesarias para “sacar el cuello de botella” y duplicar la producción en el yacimiento de más de 30.000 kilómetros cuadrados y una de las mayores fuentes de exportación de la Argentina. La intención es que se exporten 135 millones de barriles de petróleo por año. También hablaron sobre los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al cual adhirió la provincia patagónica y que esperan atraiga a más interesados en la explotación tanto de gas como de petróleo.

Las autoridades provinciales no participaron de ese encuentro. “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo, no vamos a poner ningún palo en la rueda a las iniciativas que se desarrollan en Vaca Muerta porque queremos lo mejor para nuestra provincia”, deslizaron cerca de Figueroa. Hace menos de 10 meses, el 19 de octubre antes de asumir la presidencia, Milei había expresado en una entrevista televisiva que estaba dispuesto a “vender Vaca Muerta”, lo que ocasionó una reacción adversa del mandatario neuquino. Con el paso del tiempo la idea quedó descartada.

Estuvieron presentes en la reunión con el Presidente los representantes de las principales empresas operadoras del lugar, entre las que se destacan Chevron, Exxon, Pampa Energía y Shell, entre otras. Y oficiaron de anfitriones Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE); Marcos Bulgheroni, el CEO Group de Pan American Energy (PAE); el presidente de la Compañia General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous.

Con información de Infobae