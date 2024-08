Reforma laboral: primer fallo de despido de un trabajador sin multas para el empleador

Mientras el Gobierno y los sindicatos debaten en torno a la reglamentación de distintos puntos de la reforma laboral, un juez de Misiones dictó el primer fallo por un despido sin multas para el empleador por no haber registrado al trabajador.

Según trascendió, pese a que el juicio fue iniciado en 2016, el juez no aplicó las multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ni las correspondientes al empleo no registrado, por estar derogadas con la Ley de Bases.

Reforma laboral: primer fallo por un despido sin multas para el empleador

De todas formas, el juez ordenó aplicar la tasa CER a los intereses generados como consecuencia del despido, condenando al demandado a pagar $35.099.626,31. Según se explicó en el fallo, "a la demanda de $550.932, correspondían intereses compensatorios por el tiempo que se privó del capital indemnizatorio al trabajador".

Según se informó, en el caso "A., R. A. C/ Bernardi, Juan Manuel S/ Laboral", el demandante trabajó bajo las órdenes del demandado, desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 20 de diciembre de 2016, como peón rural, realizando diversas tareas.

Luego, interpuso una demanda por despido sin causa, en la que reclamó por las indemnizaciones por la falta de entrega del certificado de trabajo y empleo no registrado, según informó Errepar.

"Ante la ausencia de registración y documentación laboral por parte del empleador", el juez sostuvo "que las pruebas testimoniales y documentales aportadas por el trabajador eran suficientes para acreditar la relación laboral y las diferencias salariales reclamadas de manera discriminada".

Al referirse al impacto de los cambios introducidos por la ley Bases en materia laboral, el juez aclaró: "No se le puede aplicar una sanción contemplada en una norma que al momento del dictado de la sentencia no se encuentra vigente. Entonces, no se trata de aplicar la norma de forma retroactiva, sino que se trata de evitar aplicar una sanción contemplada en una norma (Art. 45 Ley 25.345) que resulta específicamente derogada en razón de la entrada en vigencia de una Ley posterior (Art. 99 Ley 27.742".

Fallo polémico: la opinión de expertos

Cynthia Benzion, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, el fallo en cuestión "es una aberración jurídica". "No son multas, sino indemnizaciones para reparar el daño que sufrió el trabajador por los incumplimientos de su empleador". Y agregó: "Desde el 9 de julio entró en vigencia la ley 27.742, no respecto a hechos y reclamos anteriores a esa fecha".

En tanto, para el abogado laboralista Nicolas Schick "indudablemente, la Ley Bases resulta aplicable a los contratos y acciones judiciales que tuvieron origen con posterioridad a su entrada en vigencia que fue el 9 de julio y no antes, en virtud del principio general de Irretroactividad de la ley donde se determina que la entrada en vigencia de "las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" . Y un contrato de trabajo ya finalizado (diciembre 2016) no es una relación existente".