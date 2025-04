El lado oscuro de Telefe: de “canal familiar” a convertirse en centro de denuncias por pedofilia

El eslogan "el canal de la familia" que identifica a Telefe, la señal de aire más vista de Argentina, queda en entredicho tras una serie de denuncias que involucran a varias de sus figuras en casos de extrema gravedad, incluyendo acusaciones de pedofilia, abuso sexual de menores y trata de personas. Estas revelaciones han expuesto un patrón preocupante en el canal, donde personas con serias acusaciones han ocupado roles destacados.

Ahora la periodista Viviana Canosa realizó una grave denuncia por trata de personas contra Lizy Tagliani y Costa. Aunque no se filtraron todavía los detalles de la causa, aseguran que hay otros famosos involucrados.

Los escándalos de Telefe:

1- Marcelo Corazza: Elevado a juicio por explotación sexual

Marcelo Corazza, exproductor de Telefe y ganador de la primera edición de Gran Hermano, enfrenta un juicio por explotación sexual de menores. En 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 elevó la causa, que lo vincula a una red de trata de menores provenientes de Misiones. Las acusaciones detallan abuso sexual infantil y explotación, con una posible condena de hasta 15 años de prisión. Según denuncias periodísticas, una figura influyente de la televisión estaría financiando su defensa legal y apoyando económicamente a las familias involucradas para mantener el silencio.

2- Lizy Tagliani: Acusaciones de vínculos con Corazza

Lizy Tagliani, conductora de La Peña de Morfi, fue señalada por la periodista Viviana Canosa en su programa en El Trece. Canosa acusó a Tagliani de estar vinculada a Corazza y a casos de trata de personas y abuso sexual de menores. La periodista anunció que presentará una denuncia formal en Comodoro Py el 16 de abril de 2025. Tagliani negó rotundamente las acusaciones, declarando: "Nunca toqué a un menor de edad", y exigió pruebas concretas. Sin embargo, las sospechas persisten y han dañado su imagen pública.

3- Costa: Implicada en señalamientos similares

La panelista conocida como Costa también fue mencionada por Canosa, quien la relacionó con abuso sexual de menores. En un intercambio cargado de ironía, Costa desestimó las acusaciones de Canosa, afirmando que no le sorprendían coming from someone who "tomaba lavandina". Canosa respondió con comentarios sarcásticos, insinuando conductas indebidas. Estas acusaciones, aunque aún sin pruebas judiciales, refuerzan la percepción de un entorno comprometido en Telefe.

4- Jey Mammon: Cancelación tras relación con un menor

Jey Mammon, exconductor de La Peña de Morfi, fue apartado del canal tras confirmarse su relación con Lucas Benvenuto cuando este tenía 14 años. Benvenuto denunció públicamente a Mammon, quien en su defensa afirmó: "Yo me enamoré y fui condenado por eso". La cancelación social fue inmediata, y Telefe rescindió su contrato en 2023, en medio de un escándalo que marcó un punto de inflexión para el canal. Benvenuto continúa exigiendo justicia y visibilidad para su caso.

5- Marley: Denunciado por corrupción de menores

Alejandro "Marley" Wiebe, una de las figuras más emblemáticas de Telefe, fue denunciado por Adrián Alfredo Molina por corrupción de menores. Molina, quien conoció a Marley en 1996 a los 17 años a través de internet, relató cómo el conductor lo manipuló emocionalmente y lo llevó a su casa en Palermo. Según la denuncia, Marley intentó seducirlo, lo presionó para consumir drogas como popper y buscó tener relaciones sexuales, afectando gravemente el desarrollo psicosexual de la víctima. Tras estas acusaciones, Marley fue apartado de los planes del canal.

Ahora, Marley fue tendencia en la red X, con muchos usuarios insinuando que el carismático conductor sería uno de los mencionados en la nueva causa denunciada por Viviana Canosa por trata de personas, aunque por ahora son solo rumores.