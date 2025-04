Declaró Dalma Maradona y quebró en llanto: “Esto se podría haber evitado”

Este martes, en la undécima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija mayor, Dalma Maradona, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro. Acompañada por su madre, Claudia Villafañe y su hermana Gianinna, ofreció un testimonio conmovedor y cargado de críticas hacia los profesionales que atendieron a su padre en sus últimos días.

Dalma apuntó directamente contra Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, tres de los imputados por la causa, al afirmar que su padre no estaba bien y que ella lo había advertido. “Caminaba mal, a veces se lo notaba perdido. Nosotras lo veíamos deteriorado y se los dijimos”, expresó. Según relató, el equipo médico siempre daba respuestas minimizando lo que se observaba: “Nos decían que era momentáneo, que estaba medicado”.

“Nos dijeron que habría enfermeros, aparatología, una ambulancia. Nada de eso apareció”

La actriz también remarcó que luego de la operación cerebral a la que fue sometido en noviembre de 2020, se les había prometido una internación domiciliaria que nunca se concretó. “Nos dijeron que habría enfermeros, aparatología, una ambulancia. Nada de eso apareció”, denunció.

Dalma también confesó que nunca terminó de confiar en Luque, a pesar de ser el médico de cabecera de su padre: “Había antecedentes que no nos cerraban, pero no teníamos injerencia real en las decisiones”.

“Estaba muy hinchado. Me tiré encima porque pensaba que se iba a despertar”

Durante su testimonio, se quebró al recordar la última vez que vio a Diego con vida, por videollamada, ya que no se permitían visitas. “No era mi papá, no se reía, no nos reconocía”, lamentó. También relató con crudeza el momento en el que se enteró de su fallecimiento y lo encontró en su habitación: “Estaba muy hinchado. Me tiré encima porque pensaba que se iba a despertar”.

Al final de su declaración, Dalma remarcó con dolor que aún hoy siguen enterándose de cómo era tratado Diego por parte del equipo médico: “Se reían de él, lo maltrataban. Yo no sabía nada. Lo extraño todos los días de mi vida y siento que esto se pudo haber evitado si ellos hubieran hecho su trabajo”.