Salteños se suman al Día por las Dos Vidas: "La muerte nunca es la solución"

Este 8 de agosto fue el Día Internacional por las Dos Vidas, efeméride a la cual salteños se adherirán con una muestra informativa en el centro capitalino, pero también con una marcha que se realizará por varias calles de la ciudad.

En ese contexto InformateSalta estuvo dialogando con Emilce, una de las referentes ProVida quien anticipó cómo serán las actividades que organizaron, con una exposición en la tarde de este viernes en plaza Belgrano, mientras que este sábado a las 16:30 horas partirán en marcha desde la Legislatura a plaza 9 de Julio.

“Invitamos a toda la comunidad, a informarse respecto a por qué defendemos las dos vidas, la de la mamá y la del bebé”, indicó la referente quien aclaró que en esta cuestión “no es estar en contra ni a favor, sino es la importancia de salvar al bebé y a la mamá, que hoy toma todo lo del aborto como anticonceptivo”.

Dicho esto ahondó en que desde el sector “buscamos justamente proteger esa mamá que está en situación de vulnerabilidad, que es económica, social, familiar o de distintas índoles”. También sumó a la protección en las relaciones sexuales, evitando la transmisión de enfermedades ETS.

“La muerte nunca es la solución, jamás, así que piensen que hay muchísimas formas de enfrentar este camino y no están solas”, sentenció Emilce además de apuntar a que “la cantidad de prácticas de aborto reflejan que la educación sexual no funcionó, evidentemente no está funcionando”.