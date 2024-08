Giro en la pelea por la Casa Blanca: Kamala Harris supera a Donald Trump en tres estados clave y gana más impulso

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris lidera al ex presidente Donald J. Trump en tres estados clave determinantes para las elecciones presidenciales de noviembre, según revelaron nuevas encuestas de The New York Times y Siena College, el último indicio de un cambio drástico en la candidatura de los demócratas después de la salida de Joe Biden de la carrera presidencial.

Harris supera a Trump por cuatro puntos porcentuales en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, 50% frente a 46% entre los votantes probables en cada estado. Las encuestas se realizaron del 5 al 9 de agosto.

Los sondeos, entre los primeros de alta calidad en esos distritos desde el retiro de Biden, llegan después de casi un año de sondeos que mostraban un empate o una ligera ventaja del magnate sobre el mandatario demócrata.

Si bien la carrera remodelada todavía está en sus volátiles primeras semanas, los demócratas ahora están en una posición notablemente más fuerte en estos tres estados en disputa que han sido clave para las victorias (o derrotas) del partido.

Aun así, los resultados muestran vulnerabilidades para Harris. Los votantes prefieren a Trump en el manejo de la economía y la inmigración, temas que siguen siendo centrales para la carrera presidencial.

Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, en un acto de campaña.

Razones de un escenario cambiante

Gran parte de la nueva fortaleza demócrata se debe a la mejora de las percepciones de los votantes sobre Harris. Su índice de favorabilidad ha aumentado 10 puntos porcentuales entre los electores registrados en Pensilvania solo en el último mes. Los votantes también ven a la actual vicepresidenta como más inteligente y con un temperamento más adecuado para gobernar que Trump.

Les Lanser, un jubilado de Holland, Michigan, que generalmente vota por los republicanos, dijo que estaba considerando respaldar a Harris en noviembre. Si bien no está de acuerdo con algunas políticas demócratas, señaló que no podía soportar la actitud “irrespetuosa” e “inaceptable” del ex presidente republicano. Lanser, de 89 años, dijo que lamenta haber apoyado a Trump en 2016.

Las encuestas ofrecen una instantánea anticipada de una carrera que se transformó en poco más de dos semanas. El torbellino de cambio político captó la atención de la nación y revigorizó a algunos votantes que se acercaban a la revancha entre Biden y Trump con una profunda sensación de temor.

No está claro en qué medida el repunte de Harris en las encuestas se debe a la mayor emoción en torno a su ascenso a la cima de la fórmula, o si ese impulso durará. Los candidatos tradicionalmente ganan algunos puntos porcentuales en los días y semanas posteriores al anuncio de su compañero de fórmula. Harris anunció su selección del gobernador de Minnesota, Tim Walz, el martes, mientras los votantes respondían a esta encuesta

Donald Trump lanzó fuertes ataques contra su rival, Kamala Harris

Aun así, hay pocas dudas de que reemplazar a Biden en la lista ha impulsado el entusiasmo demócrata sobre las elecciones. Entre los demócratas, la satisfacción de los votantes con su elección de candidatos se ha disparado desde que Harris entró en la carrera, aumentando 27 puntos porcentuales en los tres estados clave desde mayo.

Ahora es más probable que los demócratas digan que están satisfechos con sus elecciones de candidatos que los republicanos, un cambio con respecto a hace tres meses, cuando se hizo la pregunta por última vez.

John Jordan, un votante demócrata de Croydon, Pensilvania, elogió los logros de Biden como presidente y dijo que habría votado por él nuevamente en noviembre. Pero sus amigos y familiares están mucho más "animados" para apoyar a Harris, dijo.

"Creo que ella es la más indicada para hacer avanzar a este país", opinó Jordan, de 60 años, que trabaja como administrador de una escuela. "También iré un paso más allá y diré que estoy muy orgulloso de ser parte de este momento histórico y espero que, sí, se convierta en la primera mujer afroamericana/asiática en estar en la Casa Blanca. Creo que este es un momento muy emocionante".

En los tres campos de batalla, Harris está en una posición más fuerte que Biden en mayo con la mayoría de los grupos demográficos, incluidos los votantes blancos sin título universitario.

A la número dos del gobierno le está yendo mejor con sectores clave de la coalición del Partido Demócrata que habían comenzado a erosionarse bajo el gobierno de Biden, sobre todo los votantes negros y jóvenes. Pero también parece estar aferrándose a los de mayor edad, que fueron algunos de los partidarios más fervientes del presidente.

La proporción de personas que dijeron que confiaban en Harris para manejar los problemas económicos fue mayor que la proporción que recibió Biden en mayo, aunque todavía está nueve puntos por detrás de Trump en un tema en el que el candidato republicano ha tenido la ventaja durante mucho tiempo. Pero tiene una delantera de 24 puntos porcentuales cuando se trata de en quién confían los votantes para manejar el aborto, un tema considerado uno de los más fuertes para los demócratas: en mayo, Biden tenía una ventaja de 13 puntos porcentuales en el aborto.

Los ataques de Trump a Harris como "poco inteligente" e "incompetente" no han calado en la mayoría de los electores. Casi dos tercios de los votantes ven a Harris como inteligente, más de los que dicen lo mismo sobre Trump. En la población blanca sin titul universitario, un grupo demográfico que suele favorecer a los republicanos, se sostiene que Harris es “inteligente”.

Los puntos débiles de Kamala Harris

Pero las encuestas también indican vulnerabilidades claras para la nueva candidata presidencial demócrata. El 42 por ciento de los votantes dijo que Harris era demasiado liberal; el 37 por ciento dijo lo mismo sobre Biden en octubre pasado. Trump y su campaña han tratado de definir a Harris como una extremista de izquierda buscando esos apoyos extremo. En los últimos días, la candidata ha desmentido algunas de sus posturas anteriores sobre cuestiones como la vigilancia fronteriza y el fracking (el petróleo por rotura), así como su apoyo a un sistema de atención sanitaria de pagador único.

Jonathan Ball, instalador de suelos de Jackson, Michigan, dijo que creía que Trump haría más por ayudar a los trabajadores estadounidenses que Harris. “Creo que es más liberal. No creo que esté totalmente a favor de la clase media”, señaló Ball, de 46 años, que planea apoyar a Trump por tercera vez este año. “A ella la veo parcializada. Ya sabes, a favor de los ricos”.

Más allá de las opiniones sobre Trump, las encuestas captaron sentimientos encontrados sobre el compañero de fórmula republicano, JD Vance. Tuvo un debut accidentado en la campaña después de que una serie de comentarios anteriores generaran un nuevo escrutinio, incluido un señalamiento en 2021 de que Estados Unidos estaba siendo gobernado por “mujeres con gatos y sin hijos” como Harris.

En los tres estados, los votantes independientes ven a Vance de manera ampliamente desfavorable: aproximadamente un tercio dijo que estaba insatisfecho y otro 17 por ciento se describió como “enojado” por su selección. Sorprendentemente, recibe un apoyo tibio de un número notable de votantes republicanos.

En comparación, Walz recibió calificaciones más altas dentro de su propio partido. En Pensilvania, el único estado donde la encuesta se realizó completamente después de que el gobernador fuera anunciado como compañero de fórmula de Harris, el 48 por ciento de los demócratas dijeron que estaban entusiasmados con el candidato a vicepresidente.

Barbara Kampa, dos veces votante de Trump de Greendale, Wisconsin, dijo que se sorprendió cuando escuchó por primera vez a Vance en el juicio de campaña.

"Pensé, oh, mierda. No sé cómo decirlo de manera amable, pero mierda", dijo Kampa, de 64 años, que está jubilada y planea votar nuevamente por Trump. “No se puede salir a la calle como si fuera el Salvaje Oeste y empezar a disparar. Eso desanima a la gente”.

Las nuevas encuestas también incluyeron contiendas cruciales para el Senado en los tres estados clave. Los demócratas tienen una ligera ventaja entre los posibles votantes en Michigan y ventajas más amplias en Wisconsin y Pensilvania.

Hace apenas unos meses, los candidatos demócratas al Senado iban muy por delante de Biden, una señal de la debilidad del presidente. Harris, en comparación, va más o menos a la par de los contendientes de su partido al Senado en los tres estados. /Clarín