Con 73 años, Elsa Montial busca a su padre en Salta: "Quiero saber de dónde vengo"

Hace 73 años Elsa Montial nació en Rosario de Lerma, apenas cumplido los 2 años de vida se trasladó junto a su madre a Palpalá, Jujuy. Allí hasta los 12 años vivió con su madre y a quien consideraba su padre, pero la verdad llegó a sus oídos, su padre en realidad vivía en Salta pero no le dieron muchos más detalles, por ese entonces a ella no le surgió la necesidad de averiguar mucho más porque estaba muy contenida.

"Mi padre no era con quien yo me crié, no me nació de buscarlo porque mi padrastro era una persona muy buena. Cuando él falleció, me nació ahí que quiero conocerlo. Quiero conocerlo, saber de dónde vengo, quienes son mis familias, mi raíces".

Respecto a su mamá, Elsa recordó que una vez que supo la verdad nunca le quiso hablar de su padre. "Yo le hablaba le preguntaba, las poquitas palabras que le saque es que él venía de Tucumán a jugar al fútbol a Rosario de Lerma, ella me dijo Juventud Antoniana pero ahora con lo que yo ando averiguando me dice que nunca existió ese Juventud Antoniana en Rosario de Lerma, lo único que yo sé de él es que es apellido Vera, una vez le pregunté el nombre y me dijo 'juan' después 'Guillermo' y ella no quería hablarme de él, ahora al morir mi mamá y mi padrastro, ahora sí necesito y quiero encontrarlo, saber algo de él, a lo mejor no viví, a lo mejor debe tener 95 años, no sé".

Respecto a la familia materna en Rosario de Lerma, contó que si bien volvió de visita, nunca vivió en el lugar. Para acercarse un poco más Elsa recordó los nombres de su familia materna. Mi mamá vivía en Finca La Viña se llamaba Etelvina Montial, hija de Marcelino Montial, los hermanos de su madre Virginia, Secundino y Bruno Montial, publicó Valle de Lerma Hoy.