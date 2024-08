El folklore no puede creer lo que pasó con Mario Teruel de Los Nocheros: "Me rindo"

Mario Teruel es uno de los artistas con más trayectoria de la Argentina por formar parte de la icónica banda de folklore Los Nocheros desde los inicios en 1986. En la actualidad, el grupo que se conforma por Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre viene teniendo una intensa actividad en la música con recitales y lanzamientos de canciones, pero lo que se supo nada tiene que ver con la agenda artística: ocurrió una situación con Mario Teruel que desató una ola de reacciones en las redes sociales.

El mundo del folklore tiene a varios artistas con una actualidad muy destacada, como Los Nocheros, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, entre otros. Mario Teruel, cantante y guitarrista de Los Nocheros, se convirtió en tendencia en el género aunque no precisamente por algo que él haya hecho.

Es que Roberto Gramajo, un reconocido profesor y comunicador, publicó un tuit que nadie esperaba. "Me rindo. Es más fácil aceptar sacarme una foto con los fans que explicarles que no soy Mario Teruel ja ja. Perdón Mario, pero ya me pidieron muchas fotos tus fans", lanzó sobre esta insólita situación que le sucede frecuentemente.

Aparentemente, el parecido en el rostro que tiene con Mario Teruel es tanto que le piden muchas fotos en la calle y tuvo que salir a aclararlo en sus redes sociales. "Por Dios Roberto, deberíamos pensar qué Mario creen que sos, si el de los comienzos o el de ahora. Me hiciste el día", fue uno de los comentarios que expresó un seguidor. "Yo me divierto todos los días. Ya no aclaro más. Mande foto nomás", respondió Gramajo. Por el momento, el integrante de Los Nocheros no reaccionó frente a esta situación.

Fuente: El Destape