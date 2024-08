Luisina necesita ser trasladada al Garraham antes del viernes

A “Luisi” muchos salteños la están ayudando a poder costear su viaje a Buenos Aires pero los tiempos se acortan.

La niña tiene que estar el viernes en Buenos Aires para su tratamiento por un tumor y hasta el momento no han logrado recaudar todo el dinero que necesitan. Tampoco desde la obra social NOBIS les dan una solución a sus requerimientos.

“El sábado le diagnosticaron un tumor en un riñón y la derivaron al Garraham. La cama ya tenemos pero nos falta costear el traslado sanitario que NOBIS no nos cubre porque aseguran que no tienen un convenio” explicó la madre, Aldana Morales, en contacto con InformateSalta.

“Interpuse un recurso de amparo y me derivaron a Córdoba a una clínica donde no cuentan con todos los recursos que necesita mi hija” agregó la madre. La niña tiene un tumor que complica su salud y la obra social NOBIS tampoco le pudo brindar asistencia con un oncólogo pediátrico en Salta Capital.

“Están jugando con la vida de mi hija y me quedan dos días para estar en Buenos Aires porque me dijeron que me esperan hasta el viernes. Hoy en día un vuelo sanitario es carísimo y, a pesar que muchos salteños solidarios están ayudando, no llego a cubrir el costo” expresó Aldana.

“Un día más en el hospital, es un día menos para que ella mejore” lamentó.

Para ayudar a Luisina podes hacer tu donación económica en el alias: AMBARLU2410 a nombre de Gisel Aldana Morales.