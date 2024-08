Un grupo de padres se indignó por una clase de ESI: enseñaban a colocar un preservativo con la boca

La ESI va mucho más allá de enseñar el uso de anticonceptivos. Abarca temas como identidad de género, relaciones saludables, salud sexual y reproductiva, entre otros.

Su objetivo es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones informadas y desarrollarse de manera integral.

Sin embargo, este jueves se desató una polémica en torno a una clase de educación sexual en un colegio de Jesús María, Córdoba: una docente enseñó a sus alumnos a colocar un preservativo con la boca.

📌Polémica en una clase de ESI de un colegio de Jesús María porque enseñaban a colocar un preservativo con la boca. pic.twitter.com/CfvZCp5SKL — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) August 15, 2024

Las madres de los alumnos consideraron que la modalidad fue demasiado explícita y que algunos de los adolescentes se sintieron incómodos frente a esta situación. A eso se le agregó los cuestionamientos a los directivos que dispusieron sanciones por viralizar la filmación.

“Cuando el video se ve alguien le comentó a la directora y ella comenzó a buscar un culpable, empezó a investigar de dónde salió el video, los obligó a los chicos a poner en un papelito quién fue el que filmó. Amenazas constantemente”, dijo en Telenoche la mamá de una estudiante a la que le aplicaron amonestaciones por lo sucedido.

Sobre la clase de la polémica, señaló: “Con las que personas que he hablado, al ser tan explícito no correspondería”. Y continuó: “Sé que en otros colegios esas clases las da un profesional de la salud, pero no sé si está avalado de esa forma tan demostrativa”.

QUÉ ES ESI

La Educación Sexual Integral es un derecho de niñas, niños y adolescentes de todas las escuelas del país, en sus 3 niveles: inicial, primaria, secundaria, sean privadas o estatales, confesionales o laicas. Este derecho, que obliga al Estado nacional y a los estados provinciales a garantizar su acceso, se encuentra establecido en la Ley 26.150 que, a partir de su sanción en 2006, crea el Programa de Educación Sexual Integral que depende del Ministerio de Educación de la Nación.

“La ESI es un espacio sistemático ​y transversal ​de enseñanza y aprendizaje basado en contenidos científicos y socialmente significativos sobre sexualidad, entendida desde la integralidad, es decir que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Estos contenidos son adecuados a las edades y desarrollo de las personas, acorde a los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación”, explica la cartera educativa.