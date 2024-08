¿Quieres ganar a la ruleta? Acá te contamos sus reglas

La ruleta es uno de los juegos de casino más famosos, aunque también puede resultar un tanto complicado para algunos jugadores. Por ello, los expertos en juegos de azar recomiendan conocer los mecanismos y la dinámica del juego, pues una vez se conoce bien, el juego resulta más atractivo y es más fácil decir a cualquier amigo juega a la ruleta online ahora.

La ruleta tiene la particularidad de que, principalmente, los jugadores novatos logran apreciar todos los aspectos que caracterizan a este juego. Se fijan en cuestiones como el tablero que se muestra en la mesa, clave al momento de realizar la apuesta, pero también en la rueda: sus números y colores. Todos los elementos que se deben conocer si se desea dominar el juego.

Reglas básicas de la ruleta



Quienes deseen familiarizarse con el juego, deben tener en cuenta esos elementos básicos que hacen parte de la ruleta, entre ellos la rueda y el tablero. Es importante que los jugadores sepan que la rueda es un soporte mecánico que decide el destino de cada jugador durante una partida.

Entre los elementos que componen la rueda se encuentran dos anillos: uno numerado, y el otro es el separador. Conocer el funcionamiento de ambos es fundamental a la hora de apostar, pues el tablero se divide en varios sectores para permitir que los jugadores puedan hacer sus apuestas de manera efectiva.

Dinámica de juego



La ruleta destaca por ser uno de los juegos de azar más intuitivos que existe dentro de las plataformas de apuestas y casinos físicos. Una de sus características principales es que antes del inicio de la apuesta se informa al crupier y este es el encargado de indicarlo en el tablero y de después lanzar la pelota, mientras la rueda gira.

Los jugadores permanecen atentos a dónde se va a parar la pelota, pues solo en ese momento se sabrá qué y cuánto dinero ha sido ganado, así como si la apuesta relacionada con números y colores ha sido exitosa. Algo importante a tener en cuenta es que el resultado de la apuesta siempre es seguro.

Qué no hacer cuando se juega a la ruleta



Quienes juegan a la ruleta deben considerar algunas reglas para comenzar la partida con confianza y con la seguridad de alguien que sabe lo que está haciendo.

El juego no se detiene



Una vez que inicia el juego, es imposible detener la rueda, aunque así provoque.

La rueda no se mueve



No importa la circunstancia: está prohibido mover la rueda para que retroceda.

La pelota no se desplaza



La pelota no se puede mover ni durante la partida ni al final de la ronda.

Las fichas no se apartan



Los nuevos jugadores deben estar al tanto de que las fichas no se pueden mover, tampoco cambiar las apuestas por el hecho de que los resultados no sean los esperados.

Ser conscientes de todo lo anterior es importante, porque a veces, debido al desconocimiento de las reglas, se pueden exigir cosas imposibles.