Brasil: desmantelan una red de trata, rescataron a varios niños e investigan si podría estar Loan

La Policía Militar de Brasil desarticuló una red internacional de trata en Porto Alegre, donde lograron rescatar a decenas de niños secuestrados. Ahora, las autoridades investigan si Loan, el niño desaparecido hace más de dos meses en la localidad correntina de 9 de Julio, podría haber sido captado por esta organización delictiva.

Además de la desaparición de Loan, las autoridades están buscando a otros cinco menores originarios de la provincia de Misiones, quienes también podrían haber caído en manos de esta red criminal.

Durante el operativo, se produjo un enfrentamiento armado en una hacienda entre los oficiales y los miembros de la organización, donde las autoridades lograron neutralizar a los delincuentes y rescatar a tres niños que se encontraban cautivos. Las víctimas fueron trasladadas a un centro de asistencia social para recibir atención psicológica y médica, mientras que 60 personas fueron detenidas.

Burlando criticó la investigación por la desaparición de Loan

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, calificó la investigación por la desaparición del niño como “un verdadero fracaso”, señalando que está “impregnada de tintes de todo tipo” y acusando al poder de Corrientes de “poner su cuota de corrupción”. Burlando afirmó que, si algún detenido le ofreciera devolver al niño a cambio de la libertad de todos, él aceptaría “sin dudarlo”.

En una entrevista en el programa De Una Con Niembro por Radio Colonia, Burlando expresó: “El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso. Tenemos una investigación impregnada de tintes de todo tipo, donde el poder pone su cuota de corrupción, la policía es realmente desastrosa y continúan poniendo trabas a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es solo una cosa: encontrar a Loan”.

Sobre la incertidumbre en torno al paradero del niño, Burlando agregó: “Si uno de los presos me dice, ‘pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan’, lo firmo ya mismo, no tengo ningún tipo de problema. A mí no me interesan ellos, me interesa el pequeño”.

El abogado también criticó a la Justicia, afirmando: “Esto es lo que no entiende la Justicia: con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción, ponen trabas para que sepamos cuáles son los vínculos políticos relacionados con el narcotráfico, la trata y un sinnúmero de situaciones que lamentablemente ocurren en Corrientes y que la gente ya conoce”. /A24