Violencia de género: "La Ley protege a todos, pero los hombres no la usan"

Parece que hablar de violencia de género o familiar tiene en todos los casos como víctimas a las mujeres, pero también el hombre sufre violencia, pero no denuncia esta situación habitualmente.

Valeria Magadan, Defensora Oficial de Violencia de Género de Tartagal se refirió a la Ley que hoy tenemos como sociedad y a la que por "tabú" los hombres no hacen uso.

"Tiene el mismo sistema, puede denunciar en la OVIF, porque es Oficina de Violencia Familiar y de Género, pero es oficina de violencia Familiar. Puede denunciar en la comisaría, pero lamentablemente hay gente que dice 'No, si yo voy a la comisaría se van a burlar de mí' y eso es algo que tenemos que cambiar, parte de esta pauta cultural. La Ley está, el que no cambia es esta sociedad, nosotros como individuos no nos hemos adaptado a la Ley".

"La Ley dice que sí, pero nosotros seguimos teniendo los mismos tabús, las mismas vergüenzas 'Esto no se habla' , 'Mejor no lo cuento porque me voy a poner en ridículo, se van a burlar de mí' Entonces, teniendo esta posibilidad de denunciar en cualquier comisaría, podés denunciar anónimamente, en la página web, de Fiscales de Salta".

La Defensora confirmó que en Tartagal se trabaja en denuncias de parte de hombres. "Nosotros tenemos casos de asistencia de varones, y se trata de la misma manera, con la misma dedicación que se trata a otra persona, no hay discriminación en esos términos, la protección a las personas es Integral".

Denuncias cruzadas entre hombre y mujer

Consultada por denuncias cruzadas entre parejas, dentro del contexto de violencia de género, aclaró "No es quien contra quién, por eso se hacen las pericias, por eso se piden ambientales, psicológicos. La Jueza en primera instancia tiene que resolver, en primera medida, con la información que recibe. Pero para sostener o cambiar la medida piden informes técnicos. Entonces se evalúa con psicólogos y asistentes sociales. El asistente social funciona como los ojos del Juez, va a la casa, ve la dinámica, qué pasa en cada casa. Cada casa es distinta y desde ese lugar el Juez va disponer medidas. Lleva tiempo pero no es una discriminación, en absoluto".

Los chicos son los que marcan el "Referente Afectivo"

En cuanto a lo que viven los niños en un contexto de violencia Familiar, remarcó: "En relación a los chicos es, en primera medida, es al niño al que se le consulta el tema del "Referente Afectivo". Un papá que está todo el día en la casa pero es un papá ausente, le preguntas ¿quién es el pediatra de tu hijo? ¿Cómo se llama la maestra de tu hijo? La verdad yo no sé, trabajo todo el día. ¿Ese es un papá presente?".

Insistió "La Ley protege al niño y lo protege para ser oído, para que su opinión sea tenida en cuenta y el referente afectivo es del nene, declara en presencia del Asesor de Incapaces y de un psicólogo, libre de presión, es preguntado. El que lo busques el fin de semana y lo lleves a tu casa para que lo cuide tu mamá, te fuiste a jugar fútbol, el chico no te vio en todo el fin de semana, tampoco es que papá fabuloso que tengo".

Por último, a través de Videotar Noticias aclaró que "No existe en Distrito Judicial Tartagal de 'Falsas denuncias' como tal. Si yo digo es una denuncia falsa, no hay fallo civil que me hayan indemnizado ni penal".