Escándalo Fabiola - Alberto Fernández: "Hay que ponerse en su zapato, nos obliga a reflexionar"

Luego que el expresidente Alberto Fernández fuera denunciado por “violencia física” y “terrorismo psicológico” por parte de la ex primera dama Fabiola Yañez, Ana Pérez de Declercq, integrante del directorio del Observatorio de Violencia de Genero pidió reflexionar la problemática.

"Yo creo que todos los casos que salen a la luz, que son casos famosos en realidad nos tienen que permitir reflexionar sobre la problemática en general".

A su vez, subrayó que dentro de los tipos de violencia que se ejercen, una de las que encabeza la estadística es la violencia psicológica. "La violencia psicológica es lo que pone a esta persona que sufre la violencia en situación de inferioridad y que está controlada por quien la agrede y la violencia física viene después. Y la violencia psicológica es también la que hace que la persona demore en denunciar", opinó.

La referente del Observatorio se explayó más respecto a la violencia psicológica y la demora en denunciar de parte de la víctima y lo que vemos de afuera o pensamos "La persona no denuncia porque se siente amenazada porque hay todo un trabajo psicológico sobre esa persona, entonces me parece que este caso que es emblemático, del que esta hablando todo el país, que nos sirva para entender la problemática ¿por qué las personas se demoran en denunciar?

Ana recordó que Salta tiene una Ley que permite que terceros denuncien hechos de violencia. "En Salta tenemos la Ley 7888 que no solamente a los Jueces sino que docentes, personal de salud, personal que trabaja en el área de familia, la ley dice, si usted conoce de manera directa o indirecta, un hecho de violencia tiene que denunciarlo. Es un proceso muy difícil de atravesar y que muchas se habla desde 'bueno, hacen denuncias falsas' la verdad es que nadie quiere pasar por esta situación. Realmente hay que ponerse en su zapato, este caso tiene que servirnos para entender cómo funciona el fenómeno de la violencia de género".

Según dijo, la violencia ocurre en cualquier ámbito y clase social. "Hay personas con poco o mucho dinero, todo pasa por la Justicia. Pero sí hay personas con mucho dinero y que realmente estaban sufriendo una violencia que no le permitía salir de esa situación. A veces se ve una familia de afuera solvente con muchos recursos por ahí la mujer no maneja ningún recurso, ni si quiera tiene dinero para la vida cotidiana, todo el dinero lo maneja el hombre, no creo que sea el caso, ya están viviendo separados".

Remarcó que los condicionamientos bajo los que está una persona que sufre violencia pueden ser de tipo económico, y psicológico. "El golpe o la violencia física es un elemento más pero en realidad todos los elementos que nos rodean son de peso".

La raíz de la violencia

La referente del Observatorio pidió a la comunidad en general preguntarse ¿Por que se produce la violencia de género? ¿Que sostiene la violencia de género? En distintas clases sociales por tantos años, hoy estamos hablando, hace 20 años no se hablaba. La base es esta desigualad de poder y esta posibilidad de subsumir a la persona, es la posición en la que esta ubicada la otra persona que puede ser una mujer o puede ser un varón, pero es esta dominación".

Perez Declercq insistió a través de InformateSalta "siempre tenemos que ver el motivo, no tanto la genitalidad ni el género porque si yo soy mujer y ejerzo violencia porque una persona es gay o transexual y yo quiero violentarla para que esta persona siga bajo las normas y patrones hegemónicos de la hetero sexualidad, estoy ejerciendo violencia de género".

En base a esta explicación sobre violencia y violencia de género, Declercq, ejemplificó: "Si yo en una pelea de pareja, amenazo con un cuchillo una mujer o a un varón, no es violencia de género, es violencia y tiene que ser juzgada pero no es de género. Puede ser de una enfermera o una medica que le dice a una paciente 'Bien que te gusto...ahora bancate el dolor' esto es porque las mujeres son considerada mujeres fáciles que tienen que estar para servir al hombre que tienen que estar para reproducirse y todos esos parámetros sociales que son del machismo, los está reproduciendo una mujer sobre otra mujer, no tenemos que fijarnos tanto en los género sino cuales es el motivo por el cual se ejerce, generalmente la sumisión del violento hacia su victima".

Por último dijo es importante el acompañamiento "Uno de los rasgos es que la persona que sufre violencia siente que ella fue la que generó esa situación, se culpa y dice 'no fui tan amable' 'no lo entendí', finalizó por InformateSalta.