Robo en el camping: El seguro del Xamena resarcirá a los turistas damnificados

Trascendió este viernes lo que le ocurrió hace unos días a unos turistas franceses quienes se encuentran hospedándose en el camping Xamena de la ciudad de Salta, quienes sufrieron el robo de algunas de sus pertenencias durante la madrugada del fin de semana anterior.

Al respecto de esta situación, InformateSalta estuvo conversando con Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad, quien ahondó en los detalles de lo ocurrido, de las medidas tomadas tras esta situación, lamentando igualmente que es la primera vez en este tiempo de gestión que se suscita un robo dentro del camping.

Primeramente y sobre el caso en sí, comentó que los ladrones ingresaron por un acceso lateral, evitando así la garita policial que hay en la entrada al camping, aparentemente dos o tres malvivientes que aprovecharon para sustraer las cosas de estos extranjeros. Conocido el robo, el subsecretario Carlos Fernández se presentó en el natatorio y los acompañó a realizar una denuncia.

Sobre el pedido hecho de los turistas sobre el resarcimiento de lo sustraído y del tiempo que les implicó el robo, el funcionario indicó que esto no es posible pues, así como se había hecho una denuncia, se inició un trámite con el seguro del Xamena. “A ellos no les pareció lo correcto pero nosotros, al ser una dependencia del Estado, no tenemos herramientas legales ni administrativas para lo que solicitaron; esto queda en mano del Seguro quien dijo que el lunes les dará un resarcimiento económico”, contó el funcionario.

Además contó que iniciaron un proceso administrativo, donde se investiga la responsabilidad de la empresa, de los funcionarios, para saber quién responde al hecho delictivo. “Estas eventualidades tienen un protocolo, un hilo administrativo”, subrayó como también que se apartó al empleado de seguridad.

Algo que el funcionario lamentó es cómo la inseguridad se aprovechó de estos turistas y ocasionó este mal momento. “Desde que iniciamos esta gestión y que estoy a cargo de la Agencia Deportes, es la primera vez que nos ocurre esto, nunca nos había ocurrido algo así, sabemos que estos hechos ocurren en todos lados y entendemos las molestias que pasó con estos turistas, pero aquí tenemos un sistema judicial que se debe encargar”, concluyó.