El fuerte cruce entre Pablo Alarcón y Laura Novoa por la situación de Alberto Fernández

Pablo Alarcón y Laura Novoa se cruzaron en Almorzando con Juana mientras trataban la situación de Alberto Fernández. “Los cómplices que no solamente pertenecen al presente, sino también los cómplices que pertenecen al pasado. A mí me parece espantoso todo lo que está pasando, un hombre que le pega a una mujer, pero quién puso ahí a este hombre”, arrancó el actor.

“Quién cargó el arma, quién apuntó contra nosotros, quién lo eligió a él para que nos dirija”, siguió Alarcón. “La democracia, ¿cómo quién lo eligió?”, intervino la actriz, saliendo al cruce de sus declaraciones.“La democracia no”, le respondió él.

“El pueblo eligió a un presidente, está bien”, retrucó Novoa. “No, la democracia no, el kirchnerismo”, insistió Alarcón. “Pero eso no tiene nada que ver, estamos mezclando todos los temas”, reaccionó la artista. “Es que no podemos no mezclar”, subrayó él. “Es que no, si podés, no tenés que mezclarlos”, cerró Novoa, categórica.