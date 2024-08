Gimnasia y Tiro: "Van a venir cosas lindas, queremos ir por todo"

Gimnasia y Tiro ganó 1 a 0 frente a Aldosivi por la fecha 29 de la Primera Nacional y se puso a cuatro puntos del puntero.

"Nadie lo imaginaba pero tratamos de estar tranquilos mientras se pueda"

El autor del único gol de partido fue Lautaro Gordillo, quien se comunicó con CNN Salta FM 94.7 y dijo que "van a venir cosas lindas". Además, agregó que "salvar la categoría es un logro importante para nosotros, pero queremos ir por todo".

En cuanto al grito de gol, describió que "es lo que sale en el momento, mucha felicidad" y sumó, "siempre trato de festejarlo de ese lado porque ahí está mi familia que es la que me banca siempre en las buenas y en las malas".

"Con el tanque tenemos una competencia muy sana, él lo viene haciendo bastante bien y no solo fue un partícipe del gol sino que hizo un gran partido peleando con los defensores todo el partido", dijo sobre su relación con Tomás Attis. Además destacó que "el partido pasado le tocó convertir a él y me puse muy contento, él también me demostró su felicidad por mi gol".

Por otra parte, Gordillo detalló que "la ansiedad te mata, ves la tabla y estás a tres puntos del puntero". "Nadie lo imaginaba pero tratamos de estar tranquilos mientras se pueda", reflexionó.

Por último, destacó que "nos quedamos con el trabajo que venimos haciendo, la unión del grupo que nos trajo hasta acá".