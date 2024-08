“No te robo todos los días, es de vez en cuando”, se justificó un ladrón en un supermercado

Un hombre generó repercusión en las redes sociales debido a que lo descubrieron robando en un supermercado chino.

Si bien intentó pasar la menos vergüenza posible, las personas presentes en el lugar lo filmaron, mientras los dueños del local le pedían que sacara de su bolso y su campera todos los objetos que pretendía llevarse sin pagar.

“No te robo todos los días”, advirtió el hombre en plena situación y al intentar que quede todo bien con los comerciantes.

Al comienzo del video, se lo puede ver en la caja, en tanto lo retienen y le solicitan que entregue todo lo que se guardó: “Abrila, sino llamamos a la Policía”, le ordenaron, lo que fue una clara alarma para el supuesto cliente.

“Ahí tenés. ¿Vos viste que te saqué cosas? Mirá todo lo que te saqué”, señaló la persona que, rápidamente, intentó mostrar todos los objetos que tenía escondidos.

“Ya está, no tengo más nada”, afirmó, pero también contaba con cosas en los bolsillos de su campera.

MIENTRAS TANTO, EN EL CHINO.



EL VECINO, LE ROBABA A KEVIN, UN DIA A LA SEMANA....



"NO TE ROBO TODOS LOS DIAS, ES DE VEZ EN CUANDO...". pic.twitter.com/tIha4rSkck — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) August 24, 2024

Cómo continuó la situación entre los dueños del supermercado y el hombre que intentó robar

A pesar de que la dueña del negocio estaba enojada y se indignó con la secuencia, el señor se mostraba muy tranquilo: “Ya está. No va a pasar nada. Ya soy viejo para esto. Te lo reconozco, ya está. Te pagué eso, y eso es lo que llevo, ¿listo? No hay más nada”, sostuvo.

Otro administrador del supermercado, le solicitó: “No vengas más”. Por eso, el responsable sintió la necesidad de disculparse: “Es lo que voy a hacer. Te pido mil perdones, pero viste que yo no vengo… Por ahí vengo una vez, pero no es que yo vengo todos los días y te robo todos los días, ¿entendés? Me abusé de tu confianza”, expresó.

“A ver si le entendés de una vez: no te roba siempre. Te roba de vez en cuando. Es un chorro considerado, más que cliente, es un amigo”, “Yo tuve supermercado y un cliente habitual, súper macanudo y que venía todos los días, me hacía lo mismo. Hasta que lo enganché”, son dos ejemplos de los comentarios que ocasionó lo ocurrido en las redes sociales.

Y otros, redactaron: “No entiendo cómo no llamaron a la policía”, “Me mata que todavía el tipo se ofende”, “Agradecé que no te roba siempre”, “Un chorro con ética, que ya no hay más. Eso se reconoce”, “ Roba, pero con códigos”, “De no creer”, “Se jubiló de ladrón”, “Qué locura” . /Crónica