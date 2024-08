Ayudemos a Salvador, necesita juntar dinero para reparar sus audífonos

Salvador Suárez, es un joven salteño que tiene hipoacusia y usa audífonos pero estos con el uso suelen deteriorarse, es por eso que necesita renovarlos lo antes posible para seguir con sus actividades y disfrutar su adolescencia.

En vista de ello, la familia lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos para poder pagar sus audífonos y a la vez poder comprarle más adelante unos nuevos.

Los dispositivos se dañaron porque entra humedad de su propio cuerpo. "Nací hipoacúsico, es como sordo, pero no es lo mismo, escucho poco. A veces cuando me voy a jugar a la pelota, me quiero poner audífonos para jugar, pero todos me llaman que les pase y todo pero el problema es que con la traspiración le entra la humedad y necesito unos nuevos audífonos, resistentes, el cual sale 2 millones de pesos".

Salvador pide a la comunidad colaborarle con la compra de una Rifa Solidaria de $1000 cada número para juntar el dinero para reparar los que tiene, cuyo trabajo tiene un costo de $700 mil.

"El arreglo me sale 350 mil cada uno, es una plaquita".

A quienes quieran colaborar pueden hacerlo al Alias: Naty.Janet.rocha o bien contactarse con su mama al 3875385232, publicó Salta Positiva.