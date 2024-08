Concejal dona su tiempo y dinero a las escuelas de Campo Santo

La fama de los ediles en general no es la mejor, siempre vinculados a sueldos elevados, excepciones y otros beneficios de los que la gente suele renegar una vez que estos llegan a sus bancas pero este no es el caso de Fabián Farfán, de oficio plomero y quien es conocido como "Macgiver" de Campo Santo.

Él con su humildad, su oficio y sueldo, trata de ayudar a la escuelas públicas de su pueblo como fue el caso de la escuela Martín Miguel de Güemes, donde arregló el sistema de distribución de agua, también colaboró con la reparación de una rejilla que recubre una canaleta que atraviesa el patio principal de la escuela Antonino Fernández Cornejo.

La rejilla, hecha de hierro, tenía varios travesaños sueltos debido a la corrosión, lo que representaba un peligro para los alumnos.

Farfán, plomero de profesión y capacitado en diversos oficios, siempre llevó una vida humilde. Junto con su esposa dedicaron muchos años a realizar actividades para niños con discapacidad en su comunidad, como entregar chocolates y obsequios fabricados por ellos mismos durante Reyes y el mes de las Infancias.

Esta dedicación a los niños con necesidades especiales surgió de tener dos hijos con discapacidad, lo que les permitió conocer a otras familias y comprender la importancia de ofrecer una educación que facilite la integración social.

El edil más votado, busca ayudar a su pueblo y a las personas con discapacidad

Farfán aseguró que se dedicó a la política con el objetivo de trabajar por su pueblo, especialmente por las personas con discapacidad, buscando generar espacios de contención y crear conciencia sobre la importancia de su integración social.

"No cuento con recursos para ayudar a todos los que quisiera, pero tengo un oficio y ese oficio lo pongo a disposición de las instituciones públicas, o de las familias que lo necesiten, como concejal gano muy poco, pero me las arreglo con trabajitos particulares en mis momentos libres, por suerte cuento con personas que me apoyan y donan el material cuando no los puedo comprar", relató el edil sobre su tarea solidaria.

El edil más votado de Campo Santo realizó su campaña montado en una moto de 110 cilindradas, tirando un carrito donde transportaba un equipo de sonido. "La gente me votó y debo cumplir con ellos, una forma es trabajar en las escuelas donde asisten la mayoría de los niños de Campo Santo, también lo hacemos en el Concejo con proyectos, donde estoy aprendiendo mucho", destacó.

Donaciones para celebrar el día del Niño

Este fin de semana, se realizará la celebración del Día del Niño en el pueblo, la idea es que cada niño con discapacidad pueda llevarse un presente a su casa. Junto a su esposa que trabaja la marroquinería confeccionaron billeteras con motivos infantiles. "Me faltan algunas cositas para que podamos servir chocolate con factura y entregarles golosina, si alguien me quiere ayudar sabe que vivo en barrio Juan Pablo II, allí pueden hacer llegar las donaciones", manifestó el concejal camposanteño, publicó El Tribuno Salta.