Insólito: La excusa que el diputado acusado de pedofilia le dio a la vecina que lo entregó

Luego de casi una semana prófugo, el diputado acusado de pedofilia, Germán Kiczka, fue detenido este miércoles por la noche luego de que una mujer lo reconociera y se comunicara con la Policía para alertar que lo había visto en la localidad de Loreto, en Corrientes.

"Estuve con él hablando y como yo vivo sin luz, miro las noticias en mi celu. Fue cuando me encontré con esta cara que era el señor. Entonces me asusté y casi me agarró un infarto", contó Julia, la vecina que denunció el paradero del legislador sobre quien pesaba un pedido de captura internacional.

La mujer relató que vio por primera vez a Kiczka a fines de la semana pasada y que, hasta que las autoridades lo encontraron, hablaba con él todos los días. "Desde que estuvo acá, él se sentaba a un metro y conversaba conmigo como cualquier persona, tranquilamente", precisó.

Según su relato, el diputado le contó que había llegado a la localidad solo y de manera temporal. "Me dijo que se sentía triste, que estaba un poco caído, y que vino por unos días a hacer un retiro espiritual", detalló la vecina en declaraciones a Canal 9 de Resistencia.

Al momento en el que la vecina lo reconoció, ella señaló que trató de disimular sus nervios para que él no se diera cuenta de que estaba a punto de denunciarlo ante la Policía. "Estuve un buen rato, como medio inconsciente y me paré como para agarrar fuerza", contó.

Luego, la vecina se contactó con la comisaría de Loreto para que la fueran a buscar a su casa para hacer la denuncia, debido a que se sentía mal por los nervios.