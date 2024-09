El Gobierno frenó 469 obras públicas en todo el país y ya adeuda $ 127.200 millones

Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública que realizó PERFIL. El ranking de las provincias donde quedaron paralizadas más obras públicas está encabezado por Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca y Chaco. A modo de respuesta, en el Gobierno explican que los retrasos se deben a factores administrativos y por la dificultad de reanudar los trabajos. En el medio, los gobernadores vienen juntando bronca y los reclamos por presuntas promesas incumplidas se acumulan en todas las provincias. El rol de Guillermo Francos y los secretos de un conflicto creciente para LLA.

El gobierno de Javier Milei tiene pisado los pagos por $127.200 millones a empresas contratistas de obras públicas, lo que demora el traspaso de las obras a las provincias con las que la Nación firmó convenios a lo largo del año.

Los datos surgen de un pedido de información pública realizado por PERFIL.

Se trata de una deuda heredada a la que la Casa Rosada se comprometió regularizar, con el objetivo de traspasar la responsabilidad de la ejecución de las obras a las provincias.

Son obras que contemplan redes cloacales, provisión de agua potable, desagües, saneamiento, estaciones de bombeo, acueductos, CDI, autopistas, corredores viales, escuelas, hospitales, puentes, plantas depuradoras, pluviales, repavimentación, conectividad, defensa de inundaciones, entre muchas otras.

Según la información recopilada son 469 obras que están frenadas en veinte provincias a lo largo y ancho del país y que la Casa Rosada tiene como compromiso. A las obras mencionadas hay que sumarles las que tienen financiamiento de organismos internacionales, y las obras municipales a las que Nación y las provincias se comprometieron a encontrar la mejor manera de que sean financiadas, según surge de los convenios firmados a los que accedió este diario.

En efecto, extensísimos listados de obras que se encuentran sin certezas sobre su futuro.

Un dato: la cifra adeudada con empresas contratistas representa 1,3 veces el presupuesto que la Casa Rosada ha destinado para la agencia de inteligencia, SIDE. ¿Prioridades?

En total hay 21 provincias que han firmado convenios con Nación para el traspaso de las obras. Solo la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires no lo hicieron. Las obras realizadas en territorio porteño no necesitan ser conveniadas. Los otros dos distritos no firmaron por diferencias políticas. Esa es la lectura que hacen en Casa Rosada, al mismo tiempo que aseguran estar dispuestos a trabajar con todos los gobernadores. Hasta Formosa firmó, solo que no hubo foto entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine y el gobernador Gildo Insfrán, tal como sucedió en el resto de los casos.

La secretaría que conduce Giovine está en Economía, bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo, último responsable de las cuentas públicas.

A lo largo de los últimos meses Francos y Giovine recibieron en la Casa Rosada a la gran mayoría de los gobernadores, uno por uno, para sellar los traspasos de las obras que fueron anunciados con “bombos y platillos” en el marco de la austeridad fiscal que detenta el Gobierno.

Es que la gestión de Milei ha paralizado la obra pública desde su inicio y el Presidente ha dicho creer en más de una oportunidad en el “modelo chileno” para realizar obras de infraestructura, lo que nunca se puso en práctica.

La provincia que mayor cantidad de obras pendientes tiene es Neuquén (57), le siguen Salta (47), Tucumán (44), Catamarca (43), Chaco (39), Córdoba (35), Misiones (33), Corrientes (28), Entre Ríos (27) y San Juan (25).

El ranking de provincias continúa con Santa Fe (20), La Rioja (17), Jujuy (14), Santiago del Estero (12), Chubut (11), Tierra del Fuego (8), San Luis (5), Mendoza (2), Río Negro (1) y Santa Cruz (1). Los datos de Formosa no se encuentran disponibles por no estar contemplados dentro de la fecha de corte del pedido de información.

Más allá de la cuestión numérica, la demora en la cancelación de las deudas abre un foco de conflicto con las provincias, sobre todo con las aliadas que ven en la dilación falta de gestión y ningún premio por los apoyos políticos. La bronca de los gobernadores es creciente y podría intensificarse en las próximas semanas en la medida que los acuerdos realizados entre la Casa Rosada y los mandatarios continúen siendo incumplidos.

Es más: hace diez días en un Zoom seis gobernadores de JxC acordaron pedir una reunión con Milei por este tema.

Otro punto de conflicto es el incumplimiento de Nación respecto de los directores de Vialidad Nacional. Engranajes claves en la agilidad de la gestión. La Casa Rosada eyectó a varios directores. Francos escuchó los reclamos en la última reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero todavía no hubo respuestas.

En esa misma reunión los mandatarios también se llevaron promesas de cancelaciones de deudas y saneamiento de los números entre Nación y Provincia.

En Gobierno explican que la dilación de las obras se debe a su vez a factores administrativos y la dificultad de reanudar los trabajos cuando estuvieron varios meses parados. Al mismo tiempo, señalan que cerca del 25% de las obras están reactivadas aunque a un ritmo menor del deseado.

En los convenios firmados, Nación y las provincias se comprometen a “adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la Provincia asuma la financiación y/o ejecución” de los obras, lo que hasta el momento no está sucediendo.