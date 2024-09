Con índice "extremo" de peligro de incendios, monitorean los puntos calientes en Salta

Con la despedida de la temporada invernal y temperaturas cálidas elevándose en los siguientes días con notoriedad, el índice de peligro por incendios forestales en la provincia es alto, con un panorama controlado al momento pero también con el requerimiento a la gente que contribuya en la prevención.

Así lo manifestó Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil quien en diálogo con Multivisión Federal ahondó en los detalles: “Estamos con pronóstico de índice extremo de incendios, venimos de la semana pasada con ese pronóstico que va a continuar hasta el domingo seguramente, con temperaturas arriba de 30°C”.

Sobre el panorama actual de incendios, dijo que están atentos a lo que pueda pasar en áreas urbanas y rurales, que son de inmediata prioridad por la peligrosidad de los focos ígneos. Aquí detalló que, como puntos calientes, se encuentra el norte, en Los Toldos donde un incendio ya afectó 50 hectáreas; también en campos de Anta que están contenidos al momento.

“Estamos tranquilos pero con máxima alerta”

A modo de recuento de la actividad que desde los organismos de socorro estuvieron haciendo estas semanas, Vilchez contó que han tenido múltiples salidas, algunas de mayor nivel que otras. “Todos los días las unidades están saliendo; por suerte no hemos tenido jornadas de viento, mientras no haya viento y la gente entienda que no debe prender fuego, podremos dar respuesta”, subrayó.

Para concluir, entendió el requerimiento a la ciudadanía para que evite cualquier tipo de quema o fuego intencional, ante la peligrosidad latente de una acción de este estilo. “Lamentablemente gran porcentaje de inicio de incendios es por mano del hombre, por quema de basura, de pasturas, por cigarrillos… pedimos que extremen las medidas por estas condiciones meteorológicas”, concluyó.