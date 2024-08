¡Peligro, fuego! Solo este jueves, se combatieron 7 incendios en 6 horas por la ciudad

Durante las últimas semanas, e incluso par de meses, la alerta por fuego viene siendo noticia, no solo por las condiciones que facilitan la generación y la propagación del mismo, también por los focos ígneos que se combaten, que consumen gran parte de la vegetación, siendo ocasionados casi en totalidad por irresponsables.

Al respecto de este tema InformateSalta dialogó con el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana Municipal, Esteban Carral, quien dimensionando la gravedad de los incendios que acontecen, detalló que solo este jueves trabajaron en muchos focos íngeos en un corto periodo de tiempo.

“En el día de ayer (por este jueves) hemos atendido desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas en siete incendios, de los cuales dos fueron de gran magnitud, en la zona sur de la ciudad”, detalló el funcionario sobre la problemática.

En los mismos tuvo que actuar personal de Protección Ciudadana, buscando minimizar sus consecuencias hasta la llegada de los bomberos, abarcando su presencia en varios puntos de la ciudad. “El último incendio fue avanzada la noche”, dijo Carral quien reiteró en que, lamentablemente, el humano sigue detrás del origen del fuego.

“En la mayoría de las ocasiones se detecta que el incendio es producido por la mano del hombre, por diferentes motivos, diferentes circunstancias, algunas intencionales, otras sin querer y es la verdad, pero el incendio que se está produciendo”, aseveró requiriendo aquí la contribución y la conciencia de la ciudadanía, a no facilitar ningún tipo de fuego ni quema.

“Por favor, no lo hagan, ponen en riesgo a la gente, a los bomberos, al personal de la municipalidad, cualquier chispa puede producir un incendio inmediatamente; reiteramos, cuando hay alerta meteorológica, no prendamos fuego, no sigamos con esas intenciones”, clamó para concluir.

“Hace unos días se prendió fuego en la ladera del cerro San Bernardo, desmalezaron y quemaron, gracias a Dios pudimos sofocarlo”