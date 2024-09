Biella: "La primera enfermedad del paciente del PAMI es la soledad, la segunda el dolor"

Noticia de las últimas horas fue la resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), quien resolvió restringir el acceso a medicamentos cubiertos al 100% e impuso nuevos requisitos, por lo que millones de jubilados quedarán sin la cobertura en remedios que venían percibiendo.

Al respecto de este tema CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo conversando con el doctor Bernardo Biella, quien aseveró en el difícil momento de los abuelos, quienes desisten en llevar sus remedios y cómo el sector se ve convulsionado al recetarlos.

“Uno percibe la angustia del paciente y de los familiares, los medicamentos crónicos son para toda la vida, como la presión, el asma, tiroides… son medicamentos que permiten vivir”, indicó el médico agregando la semana anterior “fue un caos, yo me puse a dar muestras médicas, llegaban los hijos a decir que sus papás no podían comprar los remedios”.

A esto agregó que, con el recorte de medicamentos en la cobertura, hubo pacientes que no los retiraron de las farmacias al no poder pagarlos, mientras que otros los retiraron de manera crónica. En el mientras, dijo que los médicos deben tener conciencia “que el paciente no puede perder todo su sueldo pagando medicamentos, hablamos de arriba de $100.000 por mes, eso cuesta explicar a los especialistas”.

Reflexionando en lo que está pasando los abuelos, Biella indicó que el paciente del PAMI tiene “como primera enfermedad la soledad, la segunda es el dolor; si no le puedo dar un medicamento, le va a doler; medicamentos como paracetamol, al sacarlos, ahora buscan cómo vivir con ese dolor”, se apenó.

Por último, contó que desde la Asociación Nacional de Médicos de Cabecera elevarán un relevamiento al PAMI para que éste tome conocimiento de la realidad de los pacientes, de “cómo están solos y angustiados, que así van a necesitar más tiempo internados, son más los costos, habrá una mortalidad distinta”, alertó para concluir.

“Uno cura al paciente para que esté sano, para que esté mejor pero, al retirar los medicamentos, cerramos las puertas a nuestros abuelos para vivir mejor”