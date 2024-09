Cristina Kirchner: “Te queda una bala, la que no te mató”

El expresidente del Club Atlético Independiente y actual celebridad del streaming, Andrés Ducatenzeiler, más conocido como ‘Duka’, se volvió viral en las últimas horas a raíz de un osado mensaje hacia la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Sin pelos en la lengua, el compañero de Flavio Azzaro en el canal AZZ le sugirió a la dos veces mandataria: “Te queda una bala, la que no te mató. Usala”, en alusión a un posible regreso suyo a la arena política.

“Cristina, jugátela toda hermana. ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cinco, diez? ¿Sabés tus nietas que orgullosas van a estar si jugás un tiro más?”, planteó ‘Duka’ durante una entrevista con Camilo García en Somos Radio AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en un pedido a la expresidenta para que retorne al ejercicio proselitista en las calles junto al pueblo.

De inmediato, el exdirigente del fútbol consideró que ese juego puede ser “a perder”. “A perder, eh. Jugá a perder. ‘Me voy a presentar para perder’, decí”, acotó, tras lo cual, sin pelos en la lengua, puntualizó: “¿Sabés cómo les va a temblar el cul* a todos, Cristina? Cuando empiecen las hordas en las calles a acompañarte”, imaginándose así el fervor militante.

Así, hipotetizó ‘Duka’, los opositores a ella dirían: “‘Pero si esta mujer estaba muerta, si esta mujer no existe más, le metimos dos tiros, le tenemos 40 causas’”. Por lo que insistió: “Salí a caminar por (avenida) 9 de Julio a ver cómo se te suman los espartacos”. Y recalcó: “Te lo digo yo. Yo soy el primero, y no soy tuyo, soy argentino. Néstor (Kirchner) lo hubiese hecho, así que hacelo”. “Te queda una bala, la que no te mató. Usala”, sentenció.

Al mencionar la bala que “no la mató”, ‘Duka’ hizo referencia al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022, que, curiosamente, esta semana se cumplieron dos años de aquel hecho perpetrado por Fernando Sabag Montiel, quien hoy está preso y afrontando juicio por estar acusado como autor material del atentado. Situación similar afrontan Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte.

De hecho, este jueves se conoció que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, confirmó la prisión preventiva de los tres acusados. Si bien el Tribunal Oral había dispuesto la prórroga por un año, Ledesma y Yacobucci reducen el término de la medida a seis meses y reclaman celeridad cuando el juicio oral y público se encuentra en pleno desarrollo, según NA.

En tanto, Slokar ratificó el plazo de un año atento al “pleno desenvolvimiento del debate”, con la descripción de la gravedad y complejidad de los delitos acusados en el proceso, y los fundamentos del Tribunal interviniente, que consignó no solo la naturaleza violenta, la magnitud y la gravedad institucional del delito, sino también la necesidad de resguardar la producción de prueba tendiente a esclarecer el hecho objeto de investigación y develar la eventual participación de terceras personas, lo que podría verse obstaculizado en caso de que los imputados recuperen la libertad.