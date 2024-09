Más de 3.500 emprendedores del Norte Argentino formaron parte de una multitudinaria y potente Experiencia Endeavor NOA

Bajo la promesa de volver a encontrarnos, culminó con éxito una nueva y avasallante Experiencia Endeavor NOA. El evento que año a año nos invita a redescubrir el potencial emprendedor, ofreció una maratón inspiracional y vocacional copando el campus de la UNSTA, en Yerba Buena, Tucumán.

Fueron más de 3.500 las personas que se acercaron al predio que ostentaba un despliegue imponente. En simultáneo otras 2000 personas de distintas partes del mundo se conectaron para seguir el minuto a minuto del evento a través del streaming en vivo que tuvo lugar durante la jornada.

Conexión, emoción e historias en primera persona, en más de 8 horas de charlas, networking y mentoreo, con los mayores referentes del ecosistema emprendedor dispuestos a inspirar a seguir construyendo el futuro, de Argentina al mundo.

Pasadas las 9.45 hs. y luego de las acreditaciones de los numerosos asistentes que llegaron al campus, tuvo lugar la apertura oficial del evento a cargo de la Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina, María Julia Bearzi, acompañada por Franco Mignacco, Director de Endeavor NOA. Ambos dieron la bienvenida a los presentes.

“Buscamos que hoy todos los que estén aquí se vayan inspirados, motivados, acercarles historias de distintas realidades, industrias y negocios. Que a partir de esos ejemplos se inspiren, motiven, animen y sepan que es posible emprender desde Argentina, para el mundo. Buscamos que se lleven los valores que definen al emprendedorismo”, manifestó Bearzi

Mariano Wechsler, Co-fundador & CEO de Teamcubation, fue el encargado de despuntar con la agenda prevista ofreciendo la primera charla de la mañana.

“Yo me enamoré de la programación estando en el colegio y me sentía en deuda con ese colegio por todo lo que aprendí ahí. Quería armar una compañía que aporte estas herramientas a todos los que quisieran programar”, contó Wechsler a la hora de referirse a su trayectoria y la formación de distintas empresas. “Es un esfuerzo gigantesco, del día a día, ese recorrido permite armar una red que permite encontrar las oportunidades en el camino. Hoy 26.000.000 de personas, por día, tocan algo que nosotros creamos con nuestra cabeza. Creamos valor enamorados de los productos”, sumó.

Lo siguió Alejandro Zecler, argentino co-fundador de la empresa mexicana Mendel enfocada en la gestión inteligente de gastos. Con su charla “Armando el avión en el Aire”: “No soy una persona que da consejos, pero cuento mi historia de armar aviones en el aire. A partir de eso creo en el valor de la presencialidad, en lo clave de buscar una tripulación, armar equipos; si las cosas se hacen bien el viaje puede durar mucho tiempo. A la suerte hay que ayudarla, hay que estar en el lugar correcto, en el momento indicado y con el corazón presente para que las cosas pasen: hay que hacer que las cosas pasen”

La historia de vida del cantante de MYA, Maxi Espíndola, fue la siguiente en cautivar al público, que conectó automáticamente con su carisma relatando cómo su historia personal lo fue llevando a aceptar desafíos cada vez más importantes hasta cumplir sus sueños.

La primera parte de charlas se completó con el vicepresidente Senior de Legales y Asuntos Públicos de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, que invitó a la audiencia a “Pensar en Grande” relatando sus inicios como abogado en Tucumán y cómo el camino de las oportunidades lo llevó a formar parte de Mercado Libre. “Si tengo que resumir en palabras lo que aprendí en estos 25 años les diría que siempre hay que pensar en grande, armar un equipo con gente mejor que uno y sobretodo hay que ser perseverante. Eso es lo que deben llevarse de hoy”, dijo

Aprovechando su presencia en el escenario, Cohen Imach fue el encargado de moderar el primer panel de la mañana enfocado en el potencial emprendedor de la región con exponentes locales de grandes empresas. Fue así que Guada Murga (Sylvarum), Rubén Salim (Untech) y Maxi Bravo (Vortex) tomaron la palabra demostrando el impacto que tiene en el mundo el talento tucumano.

Pasado el almuerzo y continuando con las voces locales, Santiago Padilla, cofundador de Jugos Citric, tomó la posta ofreciendo una conferencia acerca de su historia personal y las decisiones que permitieron que su empresa tenga la proyección que actualmente ostenta.

En simultáneo, se brindó el primer taller de la jornada sobre Economía del Conocimiento, a cargo del Cluster Tecnológico de Tucumán, con María José Salomón y Elisa de Rosa a la cabeza.

El talento inspirador de deportistas de alto rendimiento también fue otro de los ejes centrales de la tarde, a cargo de referentes como el ex Puma Nicolás Sánchez y las ex tenistas Mercedes Paz y Gisela Dulko. Con sus testimonios compartieron vivencias y secretos en torno a la mentalidad perseverante y su relación con el éxito emprendedor en un panel dirigido por Ricardo Neme, de Endeavor NOA.

Por su parte, Gisela Dulkó aconsejó: “Escuchense a ustedes mismos, ustedes tienen la verdad, solo tienen que sentirla. Cuando está la pasión y se trabaja en esa dirección es muy probable que salga bien”.

A ella se le sumó Mercedes Paz, quien además del tenis es franquiciada de Mc Donalds en Tucumán. “Mucha gente me decía no iba a poder, pero yo sabía que sí. Ahí lo más importante fue saber armar equipo y que el sueño de uno sea el sueño de todo el equipo. Para mí, el éxito no es ser una empresaria exitosa, el éxito es la familia, dar oportunidades a la gente que quiere crecer, trabajar en equipo, y no bajar los brazos”, comentó.

Finalmente Nico Sánchez resaltó la importancia de los valores a la hora de cumplir metas: “El trabajo en equipo es fundamental para conseguir cualquier resultado exitoso. Hay que tener el objetivo claro, soñarlo y poner energía para conseguirlo. Hay que determinar valores y seguir ese camino, en mi caso los valores que más defiendo son la disciplina, la perseverancia, la confianza y la honestidad”



Ya promediando el final de los paneles, el comunicador y director de Endeavor José Zambrano, dirigió el panel “Argentina es posible”, donde Agustina Estrada de Legión Extranjera y Tomás Weiss de Weiss Burger, resaltaron el potencial del talento argentino con proyección mundial, tomando como referencia sus historias personales.

La última charla de la jornada estuvo a cargo del fundador y CEO de Rocking Data, Fredi Vivas, que habló sobre los alcances de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en nuestro día a día, ante una audiencia que seguía firme en sus lugares.

Con el taller “Modelo de Negocio” a cargo de la Directora de Endeavor Argentina, María Julia Bearzi, los asistentes pudieron analizar los modelos existentes para ajustarlos a sus proyectos.

Mención aparte merecen las 11 rondas de mentoreo que incluyeron a Aldo Montefiore, Santiago Ruiz Nicolini, Agustín Otero Monsegur, Roberto Dabusti, Pamela Scheurer, Ramiro Cormenzana, Alejandro Zecler, Caty Mamani, Eugenia Farias y Florencia Fole, quienes dispusieron sus herramientas para asesorar a los participantes que se acercaron a la propuesta final de la jornada.

De esta forma finalizó una nueva edición Experiencia Endeavor, el evento hecho por y para emprendedores que reúne referentes, unicornios, expertos en tecnología e innovación, startups y emprendedores de todo el NOA, motivados por la curiosidad, las ganas de aprender, inspirarse y conectar con otros.

Con la presencia de más de 3500 personas de todo el NOA, más de 2000 conexiones, 2 talleres, 11 rondas de mentoreo por las que pasaron más de 1000 participantes, 9 charlas en escenario principal, 17 speakers y el inconmensurable poder del público presente: una combinación imbatible que recarga las ilusiones y la energía de la comunidad emprendedora más grande del mundo hasta su próxima edición