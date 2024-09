Se viralizó un video en el que se escucha por primera vez la voz de Loan Danilo Peña diciendo “papá”

Loan Danilo Peña lleva 86 días desaparecido. Son casi tres meses de búsqueda en donde sobran los interrogantes y faltan respuestas. En las últimas horas, se reveló un video que muestra al pequeño en acción, recostado sobre su cama y diciendo “papá”.

Es la primera vez que se escucha la voz de Loan. La primera vez que se lo ve en movimiento, riéndose y divirtiéndose con sus juguetes. Se trata de un video grabado una semana antes de la desaparición, en donde únicamente se lo distingue a él, aunque de fondo se escuchan las voces de sus padres.

El video fue publicado por A24 y ya es parte de una causa que investiga qué pasó y dónde está Loan. Previo a darse a conocer este video, sus padres publicaron otro en el que expresaron: “Somos María y José, estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loan. Ayúdennos a encontrarlo”.

Esta semana también se conoció un diario íntimo de Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña (sobrino de Laudelina y José, papá del nene), en donde escribió todo lo sucedido durante el almuerzo en el que se vio por última vez a Loan.

Sobre el contenido de aquel documento clave que redactó la prima de Loan, el periodista reveló: “Dice quién tomó la motivación de arrear a los chicos. La tarea de avanzada, y quién hizo de pinza”.



El tío de Loan declaró por segunda vez y apuntó sus sospechas contra el comisario

En medio de la expectativa por el misterioso viaje que realizaron los papás de Loan, se dieron a conocer detalles de la segunda declaración a Antonio Benítez, el tío del nene de cinco años que se encuentra imputado en la causa.

Benítez, uno de los acusados de la desaparición del chico, volvió a declarar ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y apuntó sus sospechas contra el excomisario Walter Maciel, quien también está detenido.

La sospecha del tío de Loan sobre el excomisario Walter Maciel.

“Quiero que se resuelva pronto, quiero ir a mi casa. Hace 85 días que estoy preso, que no veo a mis hijos”, aseguró Benítez en su declaración. El tío de Loan se reunió con la jueza federal a través de una videollamada y declaró durante media hora aproximadamente.

“La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde”, sostuvo. Tampoco descartó la teoría del accidente y manifestó: “No sé por qué no dicen la verdad”.

Loan Danilo Peña lleva 86 días desaparecido

Luego de que su abogado, Ricardo Ozuna, presentara el pedido de ampliación de indagatoria en el Juzgado Federal de Goya, se esperaba que el tío del chico quebrara el pacto de silencio. Sin embargo, solo habló de sus sospechas y apuntó contra el comisario Maciel.

“Hay muchas cosas, eso del tema del botín me resulta raro. Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo”, sostuvo Benítez. /TN

MIRA EL VIDEO: