Elba Marcovecchio contó, en primera persona, su historia de amor con Jorge Lanata

Entrevistada por GENTE en mayo del año pasado, Elba Marcovecchio reveló qué sintió la primera vez que vio a Jorge Lanata en persona. "Jorge es una persona fascinante. Creo que, desde el primer día en que lo conocí, me flasheó. Como todos saben, lo conocí por trabajo y, cuando terminó ese encuentro, pensé: “Ojalá me llame hoy mismo para invitarme a salir”", contó entre risas.

Por suerte, su deseo su cumplió y la cita llegó casi de inmediato. "Estábamos en plena pandemia, ya se podía circular pero no había muchos restaurantes abiertos asi que me invitó a comer sushi a su casa y esa noche comenzó todo", recordó la abogada en aquella entrevista con GENTE. Es más, al año de conocerse el periodista le pidió que se casara con él y ella, claro, se sorprendió.

"No me lo esperaba, esa es la verdad. Jorge me había anticipado que tenía una sorpresa para mi y, para despistarme, me preguntó si tenía el pasaporte al día asi que imaginé que se aproximaba un viaje", contó Marcovecchio y continuó: "Una vez, al principio de la relación, yo le expliqué lo que pienso sobre el tema: estar con alguien es algo que sucede mientras que, casarte con la persona que amas, es proyectar una vida con ella. Es un montón imaginar el resto de tu vida con alguien y siento que no te pasa en cualquier relación. Pero esa charla había ocurrido hacía mucho y jamás la relacioné con la sorpresa de la que me habló Jorge ese día".

El 23 de abril del 2022, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron con una gran fiesta pero mantuvieron la costumbre de siempre: vivir en casas separadas.

"La verdad es que, desde el momento en que decidimos casarnos, sabíamos que convivir no iba a ser algo muy práctico: Jorge siempre hizo radio desde su casa y yo tengo dos hijos adolescentes con sus rutinas, amigos, actividades… Tal vez, el horario en que hace el programa, es el menos complicado porque mis hijos están en el colegio y yo en el Estudio pero, cuando Jorge termina, siempre tiene reuniones o se dedica a escribir y, obviamente, necesita cierta tranquilidad y silencio", contó Elba.

Obviamente, todo ésto fue antes de que Jorge Lanata cayera internado y cuando aún cumplía con sus actividades habituales.

Elba Marcovecchio contó cómo es Jorge Lanta como esposo

A la hora de definir a su esposo, Elba no duda en confesar: "No sé si lo definiría romántico en el sentido clásico de la palabra: jamás te va a mandar un mensaje con corazones o a regalar un osito de peluche (Se ríe). Pero es un hombre que tiene actos románticos. No, perdón, es más que eso: tiene gestos amorosos conmigo. Por ejemplo, él sabe que yo soy muy familiera y organiza planes con mis hijos que me conmueven enormemente. Siempre encuentra la manera de hacerme sentir querida y creo que eso lo dice todo en una pareja", contó en aquella ocasión Elba.

Para concluir, la abogada reveló qué la sedujo de Lanata: "Jorge es un seductor nato. ¿Cómo no me iba a enamorar de un hombre tan brillante como él? Jorge es una estrella, es luz. ¿Pero sabés qué es lo más hermoso que tiene? Su generosidad, su apoyo incondicional para yo crezca, me desarrolle y te aseguro que es la persona que más disfruta de mis logros".