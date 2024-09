Delincuentes desmantelan centro de asistencia para menores, mirá cómo quedó

En tiempo de Milagro no todos los cristianos obran con bondad y amor para con el prójimo. Sin importar a quién se hace daño atentan con bienes materiales que hacen a la vida cotidiana de muchos pequeños que no tienen un plato de comida y un lugar de contención.

Es lo que les sucede habitualmente a los voluntarios de la Casa Carlos Mugíca, en B° Jardín de Metán. Allí se brinda asistencia a más de 100 niños con clases de apoyo escolar a contra turno, catequesis, se les entrega una merienda, además de realizar varias actividades recreativas.

Si bien los robos son moneda común, en el último, cortaron en altura dos tirantes de hierro de un sector donde estaba de a poco trabajando en una sombra con parras para tener un lugar para realizar actividades en épocas de calor o lluvia.

"Quedó toda la parra caída. Hemos consultado a los vecinos y no vieron a nadie. Igualmente se ve gente que no son del barrio pero uno no le puede decir que se vaya" al parecer que lo cortaron muy prolijo por lo que se estima podrían haber estado un largo tiempo.

La mujer contó que antes tenían alarmas pero como hacían mucho ruido, los vecinos se quejaron

Tras el robo se acercó la policía para hacer rondas pero la casa ya tiene antecedentes de robos importantes "En vacaciones nos acerraron las rejas de la ventana, las hicimos arreglar, dos veces nos robaron las canaletas de desagüe. Lo que pueden se llevan, antes se llevaron el perímetro de alambre y ahora tenemos nuevos", comentó una representante de la Casa El Bueno y El Malo.