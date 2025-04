"Quiero que mi hijo despierte": Maxi pelea por su vida, habría sido embestido por un patrullero

Maximiliano Ruíz tiene 29 años y hoy permanece hospitalizado en el Hospital San Bernardo en un estado gravísimo tras ser embestido en V° El Sol, aparentemente en manos de un patrullero en el que se desplazaban dos efectivos.

Su mamá, presa del dolor pero en busca de Justicia por su hijo decidió cortar la avenida Discépolo y contó lo sucedido. "Pasó entre las 11 y las 12, él estaba probando una moto, lo chocó un patrullero. Estaba tirado, pedía ayuda y el SAMEC demoró media hora, tiene hundimiento de cráneo de la parte derecha y tiene un catéter, tiene un pómulo quebrado, del mismo choque quedó libre el pie, apenas un hilito".

Entre lagrimas, la mujer insistió por justicia. "Pido Justicia por mi hijo. Quiero que alguien me ayude, si tienen videos quiero testigos. Sé que a mi hijo como puede ser que lo tenga vivo pero en estado vegetal o ya no lo pueda tener más. Soy carente de recursos, vivimos los dos solos, él no tiene hijos".

Tengo un testigo que vió como lo chocó un patrullero, venía sin sirena

El taller donde trabajaba estaría intentando desentenderse

La mujer molesta contó más detalles. "Fui al taller, donde trabajaba y me dijeron que Maxi estaba a prueba, pero Maxi lleva 6 meses ahí. Se desentendieron totalmente, que estaba a prueba, que hacía lo que quería y que les sacó la moto para ir a comprar coca. Es mentira, tengo un testigo que vio como lo chocó el patrullero, el patrullero vino sin la baliza y fuerte, sin la sirena, quiero que esté detenido".

Por último, cuestionó "¿Por qué no esta detenido el policía? Yo soy carente de recursos, pónganse en mi lugar si mi hijo queda en estado vegetativo no va tener su pie no sé como, quién lo va atender ¡Quiero Justicia! Quiero que mi hijo se despierte" cerró por Con Criterio Salta.

¿Que habría sucedido?

Según surgió de la versión de amigos y vecinos, el patrullero que habría embestido al joven se desplazaba a prestar asistencia en el barrio, sobre en la intersección de calles Feijo y Ambrosetti. Allí un hombre, bajo los efectos de estupefacientes o alguna sustancia prohibida, agredió a un vecino y provocó daños en su vehículo, al cual incluso amenazaba con incendiarlo.