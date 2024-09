El Procurador denunció un plan conspirativo: “El crimen organizado no tendrá lugar”

En conferencia de prensa celebrada en Ciudad Judicial, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, se refirió a lo denunciado por el gobernador Gustavo Sáenz, respecto a que detectaron un plan criminal contra el mencionado procurador, debiendo contar con custodia de Gendarmería Nacional.

Ante el micrófono de InformateSalta, presente en la conferencia, García Castiella dijo que más allá de la gravedad que significa una situación de este tipo, la cual no tiene precedentes, la Provincia no cederá ante el crimen organizado, sino que no dará ningún lugar a la actuación de esas bandas, sobre todo en el norte de la provincia.

Según indicó, aunque no hubo amenazas, detectaron "una planificación que pretende un ataque conspirativo, es algo serio, no tiene precedentes ni en la provincia ni en Argentina", a lo cual reconoció que el tema "preocupa, es una afrenta a las instituciones de la provincia".

No obstante Castiella fue contundente respecto a estas bandas de crimen organizado no integradas a cárteles, como las definió: "No vamos a retroceder, queremos que Salta siga siendo una provincia donde la gente viva en paz, el crimen organizado no va a tener ningún tipo de lugar, no les vamos a dar nada, no vamos a retroceder un ápice".

Al momento de responder preguntas, el procurador aseveró que este plan conspirativo resalta una línea de política criminal. "Son los primeros intentos de afincarse en el territorio provincial, que no les ha rendido con buenos resultados; estamos a tiempo para que Salta no sea amigable a este tipo de actividades, no vamos a llegar a la situación de otras provincias", indicó ante estas bandas operando.

"No vamos a retroceder, combatiremos el crimen organizado; no vamos a dramatizar porque no es como otros lugares del país, pero esta alerta está dirigida a evitar consecuencias en un tiempo inmediato"