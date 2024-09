Estafaron a una cliente en Pichanal: Compró unos pasajes, robaron sus datos e hicieron compras

La increíble historia de terror que vivió Josefa Gutierrez en Pichanal es algo más habitual de lo que parece o se conoce, y tiene que ver con el robo de datos, al utilizar las tarjetas de débito o crédito. Existen miles de casos y en tal sentido desde los bancos y divisiones de Ciber delitos, como así también desde la Fiscalía en cuestión, se realizan permanentemente campañas con recomendaciones para este y otro tipo de delitos.

Josefa contó que en Mayo, realizó la compra de unos pasajes a la terminal de Pichanal y cuando llegó el resumen de su tarjeta de crédito en el mes de Junio, figuraba compras que nunca realizó.

En el mes de Junio “Me llegó un abultado monto de más de $350 mil pesos pero solamente pagué lo que debo de mi obra social, el resto no. En el mes de Agosto me volvió a llegar un abultado monto cuando ni siquiera manejo una cuenta de Mercado Libre, no la sé usar”.

Sucedió que cuando fue a comprar pasajes en la terminal de Pichanal, le robaron los datos de su tarjeta de crédito los empleados que le vendieron los boletos de viaje.

Si bien logró solucionar el problema, contó por FM Norte 102.3 "Tuve que peregrinar mucho pero lo hice. Estuve por el Defensor del Pueblo y Defensa el Consumidor que si me solucionaron el inconveniente y fallaron a mi favor”

Por último, recomendó que cuando hagan sus compras con tarjeta de crédito les haga en frente del dueño de la misma.