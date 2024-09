Durand Cornejo criticó la prórroga de la Ley de Violencia de Género: "No ha servido"

Durante la jornada del lunes, la Cámara de Diputados sesionó y uno de los temas que causó un intenso debate fue la prorroga de la Ley 7857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en toda la provincia.

Pero el momento más candente del debate se dio cuando tomó la palabra o hizo su intervención el diputado Guillermo Durand Cornejo, quien se mostró en contra de esta prorroga y dio sus argumentos. Aseguró que no ha traído beneficios tangibles para las mujeres y que también se han dado casos de hombres víctimas de falsas acusaciones.

"Hace unos días, salió en los diarios el caso de un muchacho de Orán. Lo tuvieron preso 15 meses, fue a juicio y allí se aclaró lo que venía clamando su defensa: jamás fue identificado como el autor del delito que se le imputaba".

"La Ley de Emergencia no aportó ningún beneficio a las mujeres"

El legislador aseguró que ningún organismo ni aún la Justicia lograron reducir los casos . "La Ley de Emergencia no aportó ningún beneficio a las mujeres. El Poder Judicial cuenta con Observatorio de la Violencia de Género, Defensoría de Género, Fiscalía de Género, pero no se vio un impacto real en la reducción de casos".

Además criticó la falta de control en la aplicación de la ley: "No hay freno ni control en estos casos, y las estadísticas demuestran que no sirvió para proteger a las mujeres. Una prórroga no aportaría nada y sería muy bueno que los números de la provincia se publiquen para que podamos terminar con este flagelo" publicó QPS.

Finalmente, la extensión de la Ley fue aprobada, pasó al Ejecutivo.