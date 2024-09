Violencia de género: Se prorrogó la emergencia por dos años más

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta le dio la media sanción faltante la prórroga de emergencia por violencia de género. Así se llega a los diez años por emergencia en la provincia de Salta.

En los que va del año se han confirmado dos femicidios en la provincia de Salta: Estela, quien vivía en barrio Juan Manuel de Rosas y murió por el golpe asestado por su pareja, era albañil y le pego con una herramienta. Laura Díaz, de Metan, que murió por una herida de arma blanca en la zona abdominal. Un hombre con el que mantenía una relación fue detenido. Además, se han confirmado otras diez muertes violentas en mujeres según informó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Al momento de tomar la palabra, la presidenta de la Comisión del Mujer, Mónica Juárez, expresó que “a nadie le agrada tener que prorrogar y prorrogar, pero es un tema social y transversal que nos afecta a todas las mujeres, de todas las clases sociales”.

“Es política de estado seguir trabajando en esta temática. Desde la provincia tenemos la Secretaría de la mujer en donde se sigue trabajando y con estas medidas decimo que la violencia no tiene cabida en la sociedad que queremos” expresó la diputada provincial. “Hay mucho por hacer y políticas públicas por mejorar” agregó.

Al momento de tomar la palabra, la diputada Patricia Hucena, brindó detalles de las denuncias de violencia en donde se recibe una cada tres horas por parte de las mujeres. “Necesitamos llegar a las víctimas de violencia y esto nos permite hacerlo. Pero también capacitar al personal de la administración pública” expresó.

“No podemos permitir que las mujeres sigan teniendo miedo. Porque muchas mujeres siguen tenido miedo de denunciar a sus agresores” aseguró la legisladora de Orán.

Por otro lado, el diputado por Capital, Juan Esteban Romero, cuestionó el pedido de prórroga sosteniendo que aprobar la emergencia no va a cambiar nada en la provincia de Salta. “Los números no son nada alentadores. Tenemos que exigir que cambien las cosas, no puede ser que el Polo de la Mujer atienda d 8 a 17, ¿si la quieren matar fuera de ese horario nadie la puede ayudar? Esa falta de criterio y capacitación es importante” cuestionó.

Para el diputado capitalino, primero es necesario fortalecer el trabajo y articular con fundaciones para llegar a más mujeres. “Prorrogar esta ley y seguís como estamos no es el camino” aseveró

La diputada del PRO, Sofía Sierra, sostuvo que extender la emergencia por violencia de género a diez años de su declaración “es una tomada de pelo y una burla para la sociedad”. “No entiendo porqué deberíamos prorrogar una ley si se puede dar presupuesto. Esto se resuelve con voluntad política, el Ejecutivo tiene atribuciones y no necesita emergencias para utilizarlas” expresó la legisladora. Además, adelantó el voto negativo del bloque.

Durante la sesión hubo cruces entre el oficialismo y la oposición después que algunos de los legisladores opositores reclamasen más inversiones y no apoyar la prórroga. El proyecto contó con el voto negativo de: Sofía Sierra, José Gauffin, Griselda Galleguillos, Roque Cornejo Avellaneda, Guillermo Durand Cornejo y Mirta Miller.