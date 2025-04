Galleguillos pide la unicameralidad y apuntó a "la cantidad de representantes que no representan"

En la agenda de temas que tiene previstos debatir la Cámara de Diputados, figura una iniciativa que reflota la discusión por cambiar el sistema legislativo en la provincia, para que rija la “unicameralidad” en reemplazo de la modalidad de representación actual de los salteños.

La iniciativa tiene a la autoría a la diputada Griselda Galleguillos. En el proyecto, se propone “reformar parcialmente la Constitución Provincial convocando a los Convencionales Constituyentes (ad honorem) que serán elegidos por el voto popular” para impulsar un sistema legislativo unicameral.

“Presento esto porque me parece necesario para achicar los gastos innecesarios, hay que empezar por casa, hay dos cámaras que muchas veces son inútiles, hay legisladores que no van a trabajar, que no presentan proyectos, donde no hay participación activa, donde el Senado a veces sesiona 20 minutos”, esgrimió Galleguillos en la charla que tuvo con InformateSalta.

Al argumentar las razones de su iniciativa, prosiguió ejemplificando que en otras provincias el sistema ya funciona y muy buen. “Aquí propongo un representante por departamento, que haya 23 legisladores, será suficiente para el ciudadano, que podrá saber si el legislador es activo en el debate y si presenta proyectos”, agregó.

Por último, Galleguilos aseguró que la gente comparte este tipo de planteos pues “la gente quiere nuevas ideas en la política, que haya los representantes justos y necesarios, es innecesaria la cantidad de representantes que no nos representan, donde los proyectos van y vienen”, sentenció para concluir.

“El espíritu es recortar todos los gastos innecesarios para el Estado, ahorrar en asesores, choferes y otros cargos para invertir en salud, educación o seguridad”