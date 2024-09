Peregrinos de Cachi, más cerca de la Catedral: "Es un cansancio lindo"

Miles de peregrinos de Cachi y lugares aledaños, que se fueron sumando a lo largo del camino, ya están en Salta. Durmieron en Cerrillos y esta madrugada emprendieron otra vez la caminata hasta B° Santa Ana donde la gente les brindó un desayuno, iniciaron nuevamente la caminata para detenerse en el mercado COFRUTHOS, donde almorzarán, para luego, sí, llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

CNNSalta, 94.7, dialogó con una de las peregrinas que se encarga del parte logística y la emoción fue inmensa " Ellos te prestan su fe, ellos van da alpargata, descalzo, le querés dar algo y no quieren, en cerrillos es la última noche donde se duerme y después,hoy a las 5 de la mañana se salía para la ciudad, a las 8 se desayunó en Santa Ana y en COFRUTHOS es el almuerzo y a la 1 entramos".

La peregrina contó como se sumaron más y más peregrinos. "De Cachi salimos el lunes a las 2 de la mañana y se van sumando los pequeños parajes y ahora somos una banda. Nos tocó de todo, tuvimos calor, frío y lluvia, se mojaron las carpas, todo. Dejábamos todo afuera y todo mojado. Gracias a Dios, con cansancio, pero ese cansancio lindo, solamente el peregrino te puede decir lo que uno siente, lo que uno vive o lo que uno experimenta en la vida, que después te contagia para contagiar a otro e ir sumando".

A través de La Mañana de CNN la mujer recordó lo que le trasmitió hace años un peregrino joven y que le quedó como enseñanza. "Venía caminando al lado mío y me dijo 'si el Señor murió por mi como no voy a caminar yo por él, yo vengo a agradecer' me dijo. Ahí no tenés nada, ellos te prestan su fe, te acompañan te prestan, vos vas con tu calzado super top y ellos va descalzos o de alpargatas y no quieren recibir nada porque están incorporando la abstinencia".

Willi, un peregrino de 84 años jujeño contó que viene para unirse cada año a la peregrinación de Cachi. Recordaron que su ingreso será a las 13 de este viernes y agradecieero "El Milagro se vive del que camina y de los que los ayudan a lo largo del camino".