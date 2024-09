La enfermera "hot" rompió el silencio y habló de su escandaloso romance con el doctor infiel

Esta semana y a través de las redes sociales, una mujer totalmente furiosa expuso a su marido por un escandaloso acto de infidelidad con una compañera de trabajo.

En un reconocido grupo de Facebook, la esposa de un médico tucumano expuso chats eróticos que desataron un escándalo en un sanatorio de la capital, donde los involucrados habrían tenido relaciones sexuales en pleno quirófano después de las cirugías.

“Se metió con mi marido y le dice que me deje, que soy vieja y fea para él. No tiene límites de bajeza esa mocosa y lo mala persona y mujer que es”, expuso en su descargo.

“Por mujeres como estas hay tantos matrimonios acabados, hay tantos hijos sin padre, por mujeres como esta hay tantos hijos yendo al psicólogo. Todo por el interés de una pendeja que quiere trepar por medio de mi marido médico”, resaltó en una publicación que recorrió todo el país.

EL DESCARGO DE LA ENFERMERA QUE ESTUVO CON EL DOCTOR INFIEL

Luego de un segundo y contundente posteo, la presunta tercera en discordia dio la cara y realizó un contundente descargo.

“No pido que me entiendan ni tampoco que tengan empatía conmigo. Hice mal en meterme con él sabiendo que era casado. Le di todo porque lo amo. Dejé a mi novio por él pensando que él haría lo mismo por mí ya que decía que me amaba y quería estar conmigo. Me moría cada vez que lo veía con la mujer. Sabiendo que él me decía que la dejaría para estar conmigo”.

Tucumán tierra de amor y verganza



Contexto

la mujer del doctorcito (alias cabeza rosadita)

Encontró estos chats en el teléfono de su esposo

Y los expuso en el compra y venta de mi pueblo natal

La robamaridos 3mil se llama Florencia+

El infiel trabaja en el sanatorio del sur pic.twitter.com/LwCelheKOh — PSIQUIATRICAMENTE FURIOSA (@tamyyyok) September 13, 2024

“Yo le creí muchas veces en la cara. Me juró que la dejaría y todo fue mentira. Ahora él no me contesta los mensajes y las llamadas. Es la foto la que anda por todo Tucumán. Soy yo a la que le llenan de mensajes diciéndome muchas cosas. Él no dio la cara en ningún momento. No quiere hablar conmigo. No quiere saber nada de mí ahora. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Dejar que todo el peso caiga en mí sola? Él tiene hijos. Me da cosa subir fotos por respeto a sus hijos", agregó con cierta frustración.

Posteriormente indicó que “la mujer no me interesa, pero sus hijos sí. No puedo hacer algo así. Sé que esto pronto pasará. Por el momento, dejen de publicar cosas de mí. Dejen de hacer viral mi foto. No puedo con todo esto”.

"Desde mi corazón les digo por favor déjenme tranquila de verdad. Esto es mucho. Nunca pensé pasar por algo así”, cerró la enfermera erótica.

Con información de Primera Edición, editada y redactada por un periodista de ADNSUR