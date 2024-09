Mirtha Legrand criticó duramente a Javier Milei: "Me da pena, me da miedo"

Mirtha Legrand, fiel a su estilo sin filtros, expresó duras críticas hacia Javier Milei. En el programa de este sábado, la icónica conductora tuvo como invitado al diputado nacional José Luis Espert, con quien tuvo un enfrentamiento sobre la represión a jubilados ocurrida en el Congreso la semana pasada, tras el veto del Gobierno a la reforma previsional.

Uno de los temas más destacados de la "mesaza" en La Noche de Mirtha fue el veto a la reforma jubilatoria y los incidentes con la policía frente al Congreso.

Legrand no ocultó su malestar y preocupación, y expresó: "Yo pensé que con este Gobierno no íbamos a tener esta violencia".

La diva continuó su crítica: "Yo lo veo por televisión y me da pena, me da miedo", mientras los invitados escuchaban atentamente.

Entre ellos se encontraba Espert, diputado nacional por el PRO, quien defendió la gestión de Milei.

"No me parece que estemos hablando de violencia. Este acto es desafortunado, con una actitud desafortunada. No hay actos de violencia por parte de este Gobierno. Lo que estamos haciendo es poner orden en todo este desquicio", argumentó Espert.

Tras confirmarse el veto a la reforma jubilatoria, el diputado ofreció su perspectiva sobre la cuestión: "Hay 8 millones de jubilados en Argentina. Cuando se habla de un aumento, hay que multiplicarlo por 8 millones. Si no tenés el dinero, lo sacas por otro lado, generando inflación", defendió el veto.

No obstante, también destacó el problema que enfrentan los jubilados: "El problema de las jubilaciones es que no compran nada. Hay un vicio en la política argentina que es legislar sin mirar las consecuencias". (NA)